"Мои близнецы": Ани Лорак поделилась семейным фото

В сети спорят, на кого похожа дочь певицы

Известная украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную карьерную деятельность в России, поделилась совместным фото с мужем Муратом Налчаджиоглу и семилетней дочерью Софией. Соответствующий снимок исполнительница опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

"Мои близнецы!" - написала 39-летняя певица.

На фото Каролина Куек с супругом и дочерью сидят за столом. На голове Софии маленькая корона. Стоит отметить, что 9 июня девочке исполнилось семь лет.

Фото: Ани Лорак с мужем и дочерью (instagram.com/anilorak)

Фото: Ани Лорак с Софией (instagram.com/anilorak)

Семейный снимок прокомментировали многие пользователи сети:

"Нет, Каролина! София - это твоя копия! Просто цвет глаз и волос папины".

"Она и на мамочку похожа".

"Семья тройняшек".

"Доця - папина копия! Точно близнецы".

"Красивая семья".

"Похожи".

"Вам бы еще мальчика. Возможно, будет похож на Вас".

"Дочка – копия мамы".

"Почему такая милая и красивая девочка у вас одна?".

"Какая красивая, на папу похожа".

"Вам мальчика еще надо".

Скриншот поста (instagram.com/anilorak)

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Кстати, Ани Лорак нежно поздравила дочь с днем рождения.

Diva Ани Лорак (видео: STYLER.rbc.ua)