Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Мои близнецы": Ани Лорак поделилась семейным фото

STYLERЗвёзды        11.06.2018 - 20:30
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

В сети спорят, на кого похожа дочь певицы

Известная украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную карьерную деятельность в России, поделилась совместным фото с мужем Муратом Налчаджиоглу и семилетней дочерью Софией. Соответствующий снимок исполнительница опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

"Мои близнецы!" - написала 39-летняя певица.

На фото Каролина Куек с супругом и дочерью сидят за столом. На голове Софии маленькая корона. Стоит отметить, что 9 июня девочке исполнилось семь лет.

Фото: Ани Лорак с мужем и дочерью (instagram.com/anilorak)

Фото: Ани Лорак с Софией (instagram.com/anilorak)

Семейный снимок прокомментировали многие пользователи сети:

"Нет, Каролина! София - это твоя копия! Просто цвет глаз и волос папины".

"Она и на мамочку похожа".

"Семья тройняшек".

"Доця - папина копия! Точно близнецы".

"Красивая семья".

"Похожи".

"Вам бы еще мальчика. Возможно, будет похож на Вас".

"Дочка – копия мамы".

"Почему такая милая и красивая девочка у вас одна?".

"Какая красивая, на папу похожа".

"Вам мальчика еще надо".

Скриншот поста (instagram.com/anilorak)

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Кстати, Ани Лорак нежно поздравила дочь с днем рождения.

Diva Ани Лорак (видео: STYLER.rbc.ua)

Лободе не досталось: украинские звезды похвастались премиями из Москвы (фото и видео) Ани Лорак в облегающем костюме похвасталась идеальным прессом (фото)
Теги: Ани Лорак
Пыталась сделать селфи: в днепровском кафе скончалась посетительница (фото)
В Грузии из выброшенных на свалку яиц родились сотни цыплят (видео)
В Черкасской области местные депутаты накинулись с кулаками на женщину за замечание (видео)
Победительница "Холостяка" вышла замуж: подробности бракосочетания
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь