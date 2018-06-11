"Мои близнецы": Ани Лорак поделилась семейным фото

В сети спорят, на кого похожа дочь певицы
Известная украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную карьерную деятельность в России, поделилась совместным фото с мужем Муратом Налчаджиоглу и семилетней дочерью Софией. Соответствующий снимок исполнительница опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.
"Мои близнецы!" - написала 39-летняя певица.
На фото Каролина Куек с супругом и дочерью сидят за столом. На голове Софии маленькая корона. Стоит отметить, что 9 июня девочке исполнилось семь лет.
Фото: Ани Лорак с мужем и дочерью (instagram.com/anilorak)
Фото: Ани Лорак с Софией (instagram.com/anilorak)
Семейный снимок прокомментировали многие пользователи сети:
"Нет, Каролина! София - это твоя копия! Просто цвет глаз и волос папины".
"Она и на мамочку похожа".
"Семья тройняшек".
"Доця - папина копия! Точно близнецы".
"Красивая семья".
"Похожи".
"Вам бы еще мальчика. Возможно, будет похож на Вас".
"Дочка – копия мамы".
"Почему такая милая и красивая девочка у вас одна?".
"Какая красивая, на папу похожа".
"Вам мальчика еще надо".
Скриншот поста (instagram.com/anilorak)
Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)
Кстати, Ани Лорак нежно поздравила дочь с днем рождения.
Diva Ани Лорак (видео: STYLER.rbc.ua)