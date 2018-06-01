"Мои предки были высокими и статными": Винник рассказал о происхождении своего рода

Артист не скрывает того, что родился в селе

Украинский певец Олег Винник, у которого недавно умерла 80-летняя мама, рассказал, откуда происходит его род. Об этом он сообщил в интервью изданию "Телегид". По его словам, у него все предки были высокими и статными.

"Недавно говорил с мамой о происхождении нашего рода. Она мне рассказала, что мои предки были высокими и статными, в общем, знатными молодцами. Отборные, сортовые. А когда мой прадед Елисей шел по селу, все девчонки ахали — такой рослый и красивый он был. А Винники пошли от первых виноградарей и виноделов. В Львовской области есть город Винники, он был основан еще в XIII веке и поставлял к княжескому столу вино и виноград", - рассказал исполнитель.

Фото: Олег Винник (РБК-Украина)

Также артист признался, что совсем не боится полевых работ, так как в детстве он помогал маме с огродом. К слову, артист родился в одном из сел Черкасской области и абсолютно не стесняется своего происхождения.

"Я вырос в селе. И, конечно, как все нормальные местные жители, ел фрукты-овощи только со своего сада-огорода. Не понаслышке знаю, что такое посадить картошку, прополоть ее, собрать… Мама говорила: "Хочешь идти в клуб на танцы — сначала сходи на огород поработай!". И я не стыжусь этого. У мамы в селе до сих пор есть сад и огород. Каждый раз, когда к ней приезжаю, беру у нее домашние яйца. Люблю пить их сырыми — хорошо для здоровья, но то, что это помогает для голоса — миф. И обязательно петушка — из него отличнейший бульон! Еще мама делает изумительное варенье из зеленых помидоров, лепестков розы, бузины и даже из арбузных корок. Но варенье позволяю себе лишь по большим праздникам — это же углеводы. А мне надо следить за фигурой!" - поделился артист.

Как ранее писал Styler, в Червоном Куте Черкасской области, в родном селе известного украинского певца Олега Винника, похоронили его мать - 80-летнюю Анну Яковлевну, которая умерла 28 мая.

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