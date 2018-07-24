Молодой украинский певец выпал из окна: артист в реанимации

Фото: РБК-Украина

Исполнитель госпитализирован в больницу

Украинский артист Ярослав Глобин выпал с балкона четвертого этажа в Одессе. Парень получил многочисленные травмы и оказался в реанимации. О трагедии рассказала подруга пострадавшего Настя Кияна на своей странице в соцсети Facebook.

По информации друзей Ярослава, сейчас он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У него переломаны ноги, ребра и таз. Состояние музыканта оценивается как стабильное, но тяжелое.

Фото: Ярослав Глобин (facebook.com/anastasyakiana)

"Друзья, очень нужна помощь. Мой друг упал с балкона четвертого этажа...всем понятно, к каким последствиям это привело. Yaroslav Globin переломан. Находится все еще в реанимации... Его семья очень нуждается в материальной помощи сейчас. Даже если вы или ваш друг скинет 50-100 грн, это уже немного облегчит ситуацию. Прошу по возможности помочь и сделать репост. Давайте делать добрые дела и помогать друг другу. Номер карты отца Ярослава: Приват: 5168742212145605 Глобин Сергей. Ярик, держись!" – написала подруга пострадавшего.

Фото: Ярослав Глобин (facebook.com/Кузнецова_Алиша)

Как певец выпал из окна - пока неизвестно.

Алиша Кузнецова сообщила, что Ярослав иногда приходит в сознание.

Скриншот поста (facebook.com/Кузнецова_Алиша)





Скриншот поста (facebook.com/anastasyakiana)

Видео: Глобин – " Пожалуйста не танцуйте" (YouTube/Globin)

Ранее сообщалось, что в Запорожье выпал из окна многоэтажки двухлетний малыш. Ребенок погиб. Мальчик оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса.

Первая помощь при потере сознания (видео: STYLER.rbc.ua)