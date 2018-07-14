MONATIK и Надя Дорофеева выпустили "глубокую" песню

Звезды украинской поп-сцены представили долгожданный совместный трек
Популярные украинские артисты MONATIK и Надя Дорофеева представили совместный трек. Композиция получила название "Глубоко...".
"Выход из зоны комфорта кажется опасностью. Но сегодня время коллабораций и неординарных экспериментов. Этот дуэт свеж и опасен, как и сама песня. Погружаемся глубоко в атмосферу свободы движений и мышления", - комментируют трек музыканты.
Добавим, что текст композиции, которая вышла на лейбле MOZGI Entertainment, написал Дмитрий Монатик. За день трек прослушали более 700 тыс. меломанов.
MONATIK и Надя Дорофеева выпустили сингл "Глубоко..."
Текст песни "Глубоко":
Я вижу опасность
И это прекрасно,
Иначе было бы скучно,
Начинай мучь меня...
Я дружу с головой...
Вроде бы все хорошо на...
Все хорошо, но...
Все хорошо, но, стой...
Где-то покоя нет
Трамваи молчат...
Им дышать уже очень поздно...
Да, очень поздно
А мы не знакомы, нет...
Да мы незнакомы, но...
Я же вижу ты опасна
И это прекрасно
Иначе было бы скучно
Начинай мучь меня
Я же вижу ты опасен
И это напрасно,
Абсолютно напрасно.
Ведь мне глубоко...
Глубоко...
Глубоко в твоих глазах
Мне все так знакомо,
Глубоко в твоих глазах
Я вижу опасность
И это прекрасно
Все, что ты захочешь буду только за.
Глубоко в твоих глазах вижу невесомость
Глубоко в твоих глазах...
Я вижу опасность
и это прекрасно,
иначе было бы скучно,
Начинай мучь меня
Глубоко в твои глаза хочу улететь
Мне наверно станет спокойней
Станет спокойней...
Станет спокойней ей.
Да, так опасно тебя хотеть
и без тебя остаться опасно
Гордая, яркая.
Гордо я, ярко я,
города да данса...
Я же вижу ты опасна
И это прекрасно
Иначе было бы скучно
Начинай мучь меня
Я же вижу ты опасен
И это напрасно,
Абсолютно напрасно
Ведь я глубоко в твоих глазах,
Вижу невесомость,
Глубоко в твоих глазах
Я вижу опасность
И это прекрасно
Все что, ты захочешь, буду только за.
Глубоко в твоих глазах, мне все так знакомо
Глубоко в твоих глазах...
Я вижу опасность и это прекрасно, иначе было бы скучно,
Начинай, мучь меня .
Ты опасна, это безусловно
Сегодня я русалка, я создаю волны,
И волнуешь меня,
И волную тебя...
Ты волнуешь меня!
Сегодня я русалка я создаю волны
Ты так волнуешь меня!
Сегодня я русалка я создаю волны
Ты волнуешь меня!
Так глубоко...
Сегодня я русалка я создаю волны
Так глубоко...
Ты так волнуешь меня!
Так глубоко...
Сегодня я русалка я создаю волны
Так глубоко...
Фанаты высоко оценили такой творческий тандем.
"Побольше бы таких дуэтов", - написал один юзер.
Скриншот комментариев
Видео: РБК-Украина
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