MONATIK и Надя Дорофеева выпустили "глубокую" песню

MONATIK и Надя Дорофеева (фото: instagram.com/monatik_official)

Звезды украинской поп-сцены представили долгожданный совместный трек

Популярные украинские артисты MONATIK и Надя Дорофеева представили совместный трек. Композиция получила название "Глубоко...".

"Выход из зоны комфорта кажется опасностью. Но сегодня время коллабораций и неординарных экспериментов. Этот дуэт свеж и опасен, как и сама песня. Погружаемся глубоко в атмосферу свободы движений и мышления", - комментируют трек музыканты.

Добавим, что текст композиции, которая вышла на лейбле MOZGI Entertainment, написал Дмитрий Монатик. За день трек прослушали более 700 тыс. меломанов.

MONATIK и Надя Дорофеева выпустили сингл "Глубоко..."

Текст песни "Глубоко":

Я вижу опасность

И это прекрасно,

Иначе было бы скучно,

Начинай мучь меня...

Я дружу с головой...

Вроде бы все хорошо на...

Все хорошо, но...

Все хорошо, но, стой...

Где-то покоя нет

Трамваи молчат...

Им дышать уже очень поздно...

Да, очень поздно

А мы не знакомы, нет...

Да мы незнакомы, но...

Я же вижу ты опасна

И это прекрасно

Иначе было бы скучно

Начинай мучь меня

Я же вижу ты опасен

И это напрасно,

Абсолютно напрасно.

Ведь мне глубоко...

Глубоко...

Глубоко в твоих глазах

Мне все так знакомо,

Глубоко в твоих глазах

Я вижу опасность

И это прекрасно

Все, что ты захочешь буду только за.

Глубоко в твоих глазах вижу невесомость

Глубоко в твоих глазах...

Я вижу опасность

и это прекрасно,

иначе было бы скучно,

Начинай мучь меня

Глубоко в твои глаза хочу улететь

Мне наверно станет спокойней

Станет спокойней...

Станет спокойней ей.

Да, так опасно тебя хотеть

и без тебя остаться опасно

Гордая, яркая.

Гордо я, ярко я,

города да данса...

Я же вижу ты опасна

И это прекрасно

Иначе было бы скучно

Начинай мучь меня

Я же вижу ты опасен

И это напрасно,

Абсолютно напрасно

Ведь я глубоко в твоих глазах,

Вижу невесомость,

Глубоко в твоих глазах

Я вижу опасность

И это прекрасно

Все что, ты захочешь, буду только за.

Глубоко в твоих глазах, мне все так знакомо

Глубоко в твоих глазах...

Я вижу опасность и это прекрасно, иначе было бы скучно,

Начинай, мучь меня .

Ты опасна, это безусловно

Сегодня я русалка, я создаю волны,

И волнуешь меня,

И волную тебя...

Ты волнуешь меня!

Сегодня я русалка я создаю волны

Ты так волнуешь меня!

Сегодня я русалка я создаю волны

Ты волнуешь меня!

Так глубоко...

Сегодня я русалка я создаю волны

Так глубоко...

Ты так волнуешь меня!

Так глубоко...

Сегодня я русалка я создаю волны

Так глубоко...

Фанаты высоко оценили такой творческий тандем.

"Побольше бы таких дуэтов", - написал один юзер.

Скриншот комментариев

Видео: РБК-Украина

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