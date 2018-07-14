MONATIK и Надя Дорофеева выпустили "глубокую" песню

STYLER Звёзды 14.07.2018 - 05:28
MONATIK и Надя Дорофеева (фото: instagram.com/monatik_official) MONATIK и Надя Дорофеева (фото: instagram.com/monatik_official)

Звезды украинской поп-сцены представили долгожданный совместный трек

Популярные украинские артисты MONATIK и Надя Дорофеева представили совместный трек. Композиция получила название "Глубоко...".

"Выход из зоны комфорта кажется опасностью. Но сегодня время коллабораций и неординарных экспериментов. Этот дуэт свеж и опасен, как и сама песня. Погружаемся глубоко в атмосферу свободы движений и мышления", - комментируют трек музыканты.

Добавим, что текст композиции, которая вышла на лейбле MOZGI Entertainment, написал Дмитрий Монатик. За день трек прослушали более 700 тыс. меломанов.

MONATIK и Надя Дорофеева выпустили сингл "Глубоко..."

Текст песни "Глубоко":

Я вижу опасность 
И это прекрасно,
Иначе было бы скучно, 
Начинай мучь меня... 

Я дружу с головой... 
Вроде бы все хорошо на... 
Все хорошо, но... 
Все хорошо, но, стой... 
Где-то покоя нет 
Трамваи молчат... 
Им дышать уже очень поздно... 
Да, очень поздно 
А мы не знакомы, нет... 

Да мы незнакомы, но... 
Я же вижу ты опасна
И это прекрасно
Иначе было бы скучно 
Начинай мучь меня 
Я же вижу ты опасен 
И это напрасно, 
Абсолютно напрасно. 
Ведь мне глубоко... 
Глубоко... 

Глубоко в твоих глазах
Мне все так знакомо,
Глубоко в твоих глазах 
Я вижу опасность 
И это прекрасно 
Все, что ты захочешь буду только за. 
Глубоко в твоих глазах вижу невесомость 
Глубоко в твоих глазах... 
Я вижу опасность 
и это прекрасно, 
иначе было бы скучно, 
Начинай мучь меня

Глубоко в твои глаза хочу улететь 
Мне наверно станет спокойней 
Станет спокойней... 
Станет спокойней ей. 
Да, так опасно тебя хотеть 
и без тебя остаться опасно 
Гордая, яркая. 
Гордо я, ярко я, 
города да данса... 

Я же вижу ты опасна 
И это прекрасно
Иначе было бы скучно
Начинай мучь меня 
Я же вижу ты опасен 
И это напрасно, 
Абсолютно напрасно 

Ведь я глубоко в твоих глазах, 
Вижу невесомость, 
Глубоко в твоих глазах 
Я вижу опасность 
И это прекрасно 
Все что, ты захочешь, буду только за. 
Глубоко в твоих глазах, мне все так знакомо 
Глубоко в твоих глазах... 
Я вижу опасность и это прекрасно, иначе было бы скучно, 
Начинай, мучь меня .

Ты опасна, это безусловно 
Сегодня я русалка, я создаю волны, 
И волнуешь меня, 
И волную тебя... 

Ты волнуешь меня! 
Сегодня я русалка я создаю волны 
Ты так волнуешь меня! 
Сегодня я русалка я создаю волны 

Ты волнуешь меня! 
Так глубоко... 
Сегодня я русалка я создаю волны 
Так глубоко... 
Ты так волнуешь меня! 
Так глубоко... 
Сегодня я русалка я создаю волны 
Так глубоко...

Фанаты высоко оценили такой творческий тандем.

"Побольше бы таких дуэтов", - написал один юзер.

MONATIK и Надя Дорофеева выпустили &quot;глубокую&quot; песню

Скриншот комментариев

Видео: РБК-Украина

Ранее Styler писал о том, что россияне ставят тысячи дизлайков под украиноязычными клипами, которые выбиваются в рейтинге YouTube. Это является новой формой гибридной войны Кремля против Украины

Надя Дорофеева побаловала поклонников "нормальным эро-фото" Настоящая русалка: Надя Дорофеева изменилась до неузнаваемости (фото)
Теги:  MONATIK,  Надя Дорофеева