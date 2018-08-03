Как Моника Беллуччи: Даша Астафьева удивила фанов новым образом (фото)

Фото: Даша Астафьева (facebook.com/da.astaffieva)

Пользователи соцсети были в восторге от такого красивого образа Астафьевой

Известная украинская модель, телеведущая, актриса, певица, солистка группы NikitA Даша Астафьева решила удивить своих поклонников неожиданной сменой прически. Звезда на своей странице в Instagram похвасталась снимками, где она запечатлена в новом образе.

Скриншот поста (instagram.com/da_astafieva)

Астафьева сделала новую стрижку под каре - немного укоротила волосы, а также обрезала челку. Яркая помада только подчеркнула обаятельный вид Даши.

Фото: instagram.com/da_astafieva

На одном фото певица также хвастается ювелирным украшением – красивым кольцом.

Фото: instagram.com/da_astafieva

Пользователи соцсети были в восторге от такого красивого образа любимой певицы. Фанаты даже сравнили ее с культовой итальянской киноактрисой Моникой Беллуччи.

"Моника Беллуччи", "Вы очень похоже здесь на актрису в фильме "Красная Королева", "Дарья похожа на Регину Збарскую", "Прям леди! Вы очень красивая!" - пишут в сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)

"Эта прическа, образ просто шикарен, но немного придает лет, такая мудрая, взрослая женщина", "Крутая стрижка! Даша, вам очень хорошо", "Даша, как по мне, эта прическа тебе очень к лицу!" - считают фанаты Астафьевой.

Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)

Ранее Даша Астафьева порадовала поклонников новыми откровенными фотографиями. На снимках звезда позирует в прозрачном белье, сквозь которое видно ее грудь.

Также сообщалось, что Астафьева в образе героини фильма "Леон" похвасталась идеальной фигурой. Певица показала удачный косплей на героиню культового фильма 90-х.

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