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"Моника Белуччи": Настя Каменских восхитила поклонников шикарным образом

STYLERЗвёзды        04.07.2018 - 15:11
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица поразила фантастическим образом

Известная украинская певица Настя Каменских опубликовала новое фото на своей странице в Instagram, которым успела восхитить своих поклонников.

На снимке звезда стоит пышном голубом топе и стильной леопардовой юбке чуть ниже колен. Дополнили образ туфли на каблуке темного оттенка и большие серьги-кольца.

"Сегодня я дикая кошка", - подписала публикацию певица.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Поклонники восхитились прекрасным образом и красотой Насти. Нашлись даже те, кто увидел сходство со знаменитой итальянской актрисой.

"Моника Белуччи", - написал один из пользователей.

"Огонь", "Очень красивая", "Худышка", "Шикарная", "Красавица", "Богиня", - комментируют фанаты фото.

Скриншоты комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, поклонники раскритиковали фото Светланы Лободы.

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Теги: Настя Каменских, фото
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