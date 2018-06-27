Море, платье, стадион: Катя Осадчая похвасталась результатом одесской командировки

Новая поездка телеведущей получилась недолгой, но очень продуктивной

Неизменная ведущая программы "Світське життя" Катя Осадчая похвасталась своим instagram-подписчикам своей недавней поездкой в Одессу. В "жемчужине у моря" телеведущая пробыла недолго, однако успела сделать целую серию ярких фотографий.

Судя по опубликованным другими подписчиками фото, Осадчая отправилась в Одессу, чтобы выступить там в роли ведущей во время официального открытия-презентации новой строительной компании. Однако рабочую поездку украинской телеведущей удалось разбавить отдыхом.

Так, Кате Осадчей все же удалось посетить морское побережье. Телеведущая сделала на фоне Черного моря "улыбчивое" фото, на котором Осадчая позирует в легком летнем платье в красно-белую полоску.

"Because I'm happy" (с англ. – потому что я счастлива) – подписала снимок Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

А вот в рамках рабочего визита Осадчая посетила футбольный стадион "Черноморец" в Одессе, где и состоялась презентация компании.

При этом телеведущая появилась в ярком вечернем платье желтого цвета.

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Подписчики телеведущей поспешили отметить, что ей чрезвычайно идет этот цвет, да и само платье – просто супер!

"Ярко, сочно, красиво!" – пишет barbuzovaulia.

"Катя, ти тут просто – бомба", - отмечает tanyakysil.

"Вы великолепны!" – восхищается irinazherdova.

Скриншот комментариев instagram.com/kosadcha

А вот в разделе "истории" в сети instagram Катя Осадчая опубликовала целый альбом-калейдоскоп своего короткого одесского путешествия: от фото с пилотом самолета до обратного пути.

Скриншоты: instagram.com/kosadcha

Кстати, у Кати Осадчей сейчас начался очень активный рабочий период. Не так давно телеведущая уже показала, как провела рабочий визит во Львове.

28 июня - День Конституции Украины. Напомним об истории и значении праздника (видео: STYLER.rbc.ua)