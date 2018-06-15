"Мой давний друг": Лобода поставила в неловкое положение украинского певца (фото)

Певица показала, кто работал над ее новой песней
Известная украинская певица Светлана Лобода, которая ведет активную карьерную деятельность в России, недавно представила новую песню – " SuperSTAR". Оказалось, что саундпродюсером трека является популярный украинский исполнитель Дмитрий Монатик. Певица поблагодарила его за работу и поделилась совместным фото с коллегой. Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.
"Саудпродюсером трека #SuperSTAR выступил потрясающий музыкант, мой давний друг @monatik_official . Человек невероятных возможностей и талантов
Я благодарю тебя за это, и уверена, мы вместе сделаем еще много чего интересного", - написала певица.
Фото: LOBODA и MONATIK (instagram.com/lobodaofficial)
В сети отметили, что Монатик очень талантлив, и сразу видно, что он работал над созданием трека. Некоторые поклонники отметили, что на фото исполнитель выглядит как "слуга" Светланы Лободы.
Снимок прокомментировали пользователи сети:
"Теперь понятно, почему мелодия так притягивает, просто залипаешь".
"Будто королева и ее слуга".
"Король и королева".
"Надо дуэт".
"Люблю этого певца. Действительно талант".
Скриншот поста (instagram.com/lobodaofficial)
Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)
Кстати, недавно Лобода раскрыла чувства к российскому певцу.
Интересные факты о Светлане Лободе (видео: STYLER.rbc.ua)