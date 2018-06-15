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"Мой давний друг": Лобода поставила в неловкое положение украинского певца (фото)

STYLERЗвёзды        15.06.2018 - 21:50
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица показала, кто работал над ее новой песней

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая ведет активную карьерную деятельность в России, недавно представила новую песню – " SuperSTAR". Оказалось, что саундпродюсером трека является популярный украинский исполнитель Дмитрий Монатик. Певица поблагодарила его за работу и поделилась совместным фото с коллегой. Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

"Саудпродюсером трека #SuperSTAR выступил потрясающий музыкант, мой давний друг @monatik_official . Человек невероятных возможностей и талантов 
Я благодарю тебя за это, и уверена, мы вместе сделаем еще много чего интересного", - написала певица.

Фото: LOBODA и MONATIK (instagram.com/lobodaofficial)

В сети отметили, что Монатик очень талантлив, и сразу видно, что он работал над созданием трека. Некоторые поклонники отметили, что на фото исполнитель выглядит как "слуга" Светланы Лободы.

Снимок прокомментировали пользователи сети:

"Теперь понятно, почему мелодия так притягивает, просто залипаешь".

"Будто королева и ее слуга".

"Король и королева".

"Надо дуэт".

"Люблю этого певца. Действительно талант".

Скриншот поста (instagram.com/lobodaofficial)

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Кстати, недавно Лобода раскрыла чувства к российскому певцу.

Интересные факты о Светлане Лободе (видео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Светлана Лобода, Дмитрий Монатик, MONATIK
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