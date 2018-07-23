"Мой вариант мирового флэшмоба": Леся Никитюк потрясла сеть неожиданным видео

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Звезда опубликовала новое видео в Instagram

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала на своей странице в Instagram новое видео, приняв участие в мировом флэшмобе.

На видео видно, как звезда выходит из едущего автомобиля и начинает танцевать, пытаясь поспеть за авто под песню известного американского рэпера Drake "In my feelings".

"Мой вариант мирового флэшмоба! Был вариант ещё провалиться в люк...но мы не нашли", - подписала публикацию знаменитость.

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 22 Июл 2018 в 11:29 PDT

Видео: Леся Никитюк взяла участие во флэшмобе kiki (instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники оценили ролик Леси и оставили множество одобрительных комментариев.

"Леся, вы лучшая!", "Красота", "Ты как всегда огонь", "Самый крутой вариант", "Круто, Леся!", "Лучшее, что я видела", "Леся, ты суперзвезда!", "Класс", "Супер", "Лучшая", "Леся, жги", "О дает. Харизматичная очень. Люблю вас", - написали в комментариях пользователи.

Скриншоты комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Стоит отметить, что сам флэшмоб сейчас довольно популярен в сети, но имеет свои опасности. Все началось с того, что рэпер Дрейк выпустил клип, где признался в любви своей девушке Кики. Его поклонники, однако, решили, что музыкант сделал это неубедительно, и стали выкладывать собственные видеозаписи с хэштегами #inmyfeelings и #kiki. На видео они выбегают из своих машин и исполняют танец под песню рэпера. Не все попытки оказывались удачными.

Кстати, недавно известна украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась дизайнерскими платьями в своем профиле в Instagram. Девушка проводила опрос, какое из платьев идет ей больше всего. Практически единогласно подписчики проголосовали за второй наряд.

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