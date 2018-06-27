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"Мой вес идеален": Ольга Фреймут запустила флешмоб

STYLERЗвёзды        27.06.2018 - 09:05
Фото: Ольга Фреймут (facebook.com/OlgaFreimut)
Фото: Ольга Фреймут (facebook.com/OlgaFreimut)

"Давайте наслаждаться жизнью!"

Телеведущая Ольга Фреймут запустила новый флешмоб, который должен помочь девушкам поверить в себя. Об этом сообщает телеканал "Новый".

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут запустила новый флешмоб. Она призвала женщин фотографироваться на весах, так чтоб было видно вес и публиковать фотографии в Instagram с хэштегом # МояВагаИдеальна.

По словам Фреймут, на запуск этого флешмоба ее вдохновила волна критики, которая пронеслась в СМИ и социальных сетях в адрес ведущей о ее худобе.

"Меня часто критикуют. Называют старой, анорексичной. Я поняла, что критиканы - заложники комплексов, которыми мы страдаем. Делить людей на толстых и худых - это своего рода расизм. Вес в обществе не зависит от веса тела. Да, ухаживать за собой жизненно необходимо. Но успешные те, кто имеет богатое внутреннее наполнение: образование, харизму, манеры, доброе сердце. Всеукраинский флешмоб "Мой вес идеальный" должен помочь девушкам поверить в себя. Я хочу попробовать прекратить сексизм. Мужчины позволяют себе быть пончиковыми, но это не останавливает их занимать руководящие должности и удачно жениться. Давайте тоже наслаждаться жизнью независимо от того, увядшее у тебя декольте или цветущее!", - рассказала Фреймут.

Телеведущая анонсировала поездки со своей съемочной группой по всей Украине в поддержку своего флешмоба. Они будут устанавливать весы и убеждать женщин, что не стоит стесняться своей внешности. Первым город стала Одесса, на очереди Киев и Львов.

Скриншот фото (novy.tv)

Кстати, Ольгу Фреймут перепутали с легендарной немецкой фотомоделью.

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Теги: флешмоб, ведущая, Ольга Фреймут
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