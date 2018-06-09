"Моя девочка": Ани Лорак нежно поздравила дочь с днем рождения

Маленькой принцессе исполнилось семь лет

Популярная певица Ани Лорак, которая ведет активную карьерную деятельность в РФ, поздравила свою дочь Софию с днем рождения. Нежные поздравления артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

В субботу, 9 июня, дочери популярной певицы Ани Лорак Софии исполнилось 7 лет. В честь такого знаменательного дня артистка опубликовала сразу две фотографии с поздравлениями.

Одну фотографию она подписала на русском языке. На ней мама и дочь одеты в похожие белые футболки и джинсы.

"С днём рождения моя принцесса! Моя девочка стала на год взрослее. Будь самой счастливой!"

Скриншот фото (instagram.com/anilorak)

А на второй фотографии София изображена в красивом бальном платье. Девочка позирует вместе с мамой на деревянном причале.

"Happy Birthday!", - так подписала вторую фотографию Ани Лорак.

Скриншот фото (instagram.com/anilorak)

К этим нежным поздравлениям присоединились поклонники и подписчики знаменитой певицы, которых написали для Софии очень много теплых и приятных пожеланий в честь праздника.

Кстати, Ани Лорак показала 6-летнюю дочь.

Известная украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную карьерную деятельность в России, показала свою подросшую дочь, которой 9 июня этого года исполнится 7 лет. 4 июня отмечается день ангела Софии. На своей странице в соцсети Instagram певица поделилась несколькими снимками с дочерью.

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