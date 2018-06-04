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"Моя маленькая принцесса": Ани Лорак показала 6-летнюю дочь (фото)

STYLERЗвёзды        04.06.2018 - 16:11
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Звезда поздравила дочь с днем ангела

Известная украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную карьерную деятельность в России, показала свою подросшую дочь, которой 9 июня этого года исполнится 7 лет. 4 июня отмечается день ангела Софии. На своей странице в соцсети Instagram певица поделилась несколькими снимками с дочерью.

"Моя маленькая принцесса София. Любви, добра и радости", - написала исполнительница.

На одном из фото София целует свою 39-летнюю маму -  Каролину Куек в щеку.

Фото: Ани Лорак с дочерью (instagram.com/anilorak)

Скриншот поста (instagram.com/anilorak)

Отцом Софии является муж певицы – турок Мурат Налчаджиолу, за которого Ани Лорак вышла замуж в 2009 году.

Фото: Ани Лорак и София (instagram.com/anilorak)

Напомним, Ани Лорак недавно представила новый клип на песню "Сумасшедшая".

Ранее Ани Лорак снова заподозрили в плагиате.

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Теги: Ани Лорак
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