"Моя страна опасный урод": российский певец рассказал, чего ждать после победы Путина

Музыкант призвал россиян быстрее покидать страну, пока еще это возможно

Российский музыкант Алексей Лебединский, который активно поддерживает Украину, рассказал, чего ждать гражданам РФ после победы на выборах в президенты Владимира Путина. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня по результатам официальных выборов Россия окончательно стала в глазах всего мира опасным у**ищем. Это и есть самое страшное в состоявшихся выборах - теперь уже невозможно сказать, что лишь власть преступна, три четверти населения поддерживают международного преступника, вора и убийцу, поддерживают войны, беспредел и насилие, в том числе над собой. Несостоявшийся бойкот выборов, который бы мог показать, что огромная часть населения не признает псевдодемократические игры российской власти, провалился по причине размежевания оппозиционных сил, что и надо власти", - написал музыкант.

Скриншот (facebook.com/ProfessorLebedinsky)

"Теперь результаты выборов - сигнал цивилизованному миру о том, что Россию можно в случае новых агрессий с ее стороны уничтожать вместе с ее народом-рабом-убийцей-шовинистом, не церемонясь с жалкими 3-5 процентами, тихо и трусливо противостоящих режиму людей, которые даже не в состоянии проявить единство в действиях и решительность", - отметил певец.

"Это и страшно. Моя страна теперь - официальный, зафиксированный опасный урод, вместе со своей властью и минимум 85 процентами народа (грудининцы и жириновцы сюда же).Те, кто еще может уехать из страны, хоть на последние деньги, уезжайте. Путин со своими преданными идиотами и сволочами хочет главенствовать. Для этого есть лишь один козырь - оружие. Поздравляю всех с выборами. Война будет. Не сомневайтесь", - подытожил Лебединский.

Скриншот (facebook.com/ProfessorLebedinsky)

Как ранее сообщалось, в сети прокомментировали выборы президента РФ.