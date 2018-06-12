"Моя жизнь была ничем": Сандра Буллок рассказала о материнстве

Актриса рассказала о детях

53-летняя актриса Сандра Буллок сама воспитывает двух приемных детей: восьмилетнего сына Луиса и пятилетнюю дочь Лилу. Артистка рассказала о том, как повлияло на нее усыновление детей и призналась, что до этого ее жизнь была бессмысленной. Об этом сообщает Entertainment Tonight.

"Боже мой, после усыновления меняется абсолютно все. До этого, оглядываясь назад, я думала – да, у меня была отличная жизнь. Но, когда у меня появились дети, я начала вспоминать прошлое и думать – до их появления я была никем, моя жизнь была ничем", - сказала Буллок.

Актриса считает, что появление детей помогло ей найти смысл жизни. "Я имею в виду – я ведь просто убивала время, в буквальном смысле – бессмысленно убивала время, день за днем, пока они не появились в моей жизни, и теперь, благодаря им, я знаю, в чем смысл моей жизни. Мне невероятно повезло", - добавила она.

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