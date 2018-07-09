Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Можно смотреть бесконечно": Вера Брежнева поразила сеть кадрами без макияжа (видео)

STYLERЗвёзды        09.07.2018 - 13:18
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Певица восхитила своих поклонников

Известная украинская певица Вера Брежнева опубликовала на своей странице в Instagram видео с репетиции выступления своей команды, которым очень поразила своих поклонников.

На видео Брежнева вместе с коллегами готовится к очередному выступлению. На кадрах популярная певица запечатлена совершенно без макияжа, чем и покорила фолловеров.

 

Видео: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

"Кусочек хорошего настроения и доброго утра вам в ленту от всего нашего коллектива", - подписала публикацию знаменитость.

Поклонники видео оценили. "Верочка, самая милая", "Можно смотреть бесконечно", "Как классно, эти прекрасные движения руками", "Круто", "Позитивчиком зарядили", "Такая красивая!" - прокомментировали пост фанаты.

Скриншоты комментариев (instagram.com/ververa)

Напомним, известная украинская певица Настя Каменских показала "голые" снимки с отдыха в Калифорнии.

Рекомендуем к просмотру: 

Видео: Что вы не знали о самой яркой блондинке из ВИА Гры?

"Осуждать легко": Вера Брежнева поразила сеть трогательным постом (фото) "Модели Victoria's Secret": дочь Брежневой похвасталась семейным фото в купальниках
Теги: Вера Брежнева, макияж
"Слава Україні": хорватские футболисты посвятили победу над Россией в четвертьфинале ЧМ Украине
"Как нам не стыдно?": Ахеджакова гневно обратилась к россиянам по поводу Сенцова
"Это победа": Снежана Егорова отпраздновала "расправу" над Мухарским (фото)
"Меня скрутили и хотели забрать флаг": Цимблюк на росТВ вывел из себя пропагандистов Кремля (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь