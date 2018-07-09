"Можно смотреть бесконечно": Вера Брежнева поразила сеть кадрами без макияжа (видео)

Певица восхитила своих поклонников
Известная украинская певица Вера Брежнева опубликовала на своей странице в Instagram видео с репетиции выступления своей команды, которым очень поразила своих поклонников.
На видео Брежнева вместе с коллегами готовится к очередному выступлению. На кадрах популярная певица запечатлена совершенно без макияжа, чем и покорила фолловеров.
Видео: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)
"Кусочек хорошего настроения и доброго утра вам в ленту от всего нашего коллектива", - подписала публикацию знаменитость.
Поклонники видео оценили. "Верочка, самая милая", "Можно смотреть бесконечно", "Как классно, эти прекрасные движения руками", "Круто", "Позитивчиком зарядили", "Такая красивая!" - прокомментировали пост фанаты.
Скриншоты комментариев (instagram.com/ververa)
Напомним, известная украинская певица Настя Каменских показала "голые" снимки с отдыха в Калифорнии.
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