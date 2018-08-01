Муж Ани Лорак постоянно изменяет певице, - СМИ

Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу и дочкой (фото: instagram.com/anilorak)

Отмечается, что до свадьбы с Лорак Мурат был простым работником в отеле

В сети появились новые подробности о личной жизни опальной украинской певицы Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек) и ее мужа, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Журналисты узнали, что Мурат неоднократно изменяет своей супруге. Об этом передает starhit.ru.

В издании утверждают, что до свадьбы Налчаджиоглу был простым работником в отеле, а Лорак помогла ему заняться собственным делом.

Фото: Ани Лорак с мужем (instagram.com/anilorak)

Благодаря певице, он купил четыре ресторана. Также в сеть попала информация, что Мурат употребляет запрещенные препараты и постоянно отдыхает в компании девушек, с которыми, предположительно, изменяет супруге.

Журналисты заметили, что муж Лорак развлекался с Яной Беляевой в ночном клубе Dali Park, которым он владеет. В издании пишут, что Беляевой Мурат снимает квартиру, и за его счет она даже сделала несколько пластических операций.

Сама Ани Лорак информацию об вероятных изменах мужа не комментирует и утверждает, что ее отношения с Муратом в полном порядке.

"С Муратом мы постоянно на связи. Утром "Доброе утро", вечером "Спокойной ночи", в течение дня по 5–10 сообщений, звонков. Мы не покидаем друг друга ни на минуту. И мне кажется, в этом и есть секрет нашего семейного счастья. 12 лет за спиной, и до сих пор у нас есть ощущение радости, когда встречаемся. Внутренний восторг, чего, возможно, не скажешь о людях, которые постоянно вместе. Им, скорее, хочется отдохнуть друг от друга. Я считаю, что жить с публичным человеком – это особый талант. Мурат, бесспорно, им обладает", - заявляет она.

Но журналисты утверждают, что певица знает о похождениях мужа, но пытается спасти брак ради дочери. По слухам, он даже иногда не отвечает на ее звонки и отказывается общаться с ребенком.

Ранее сообщалось, что мужа Ани Лорак поймали на измене (видео).

В сети появились некоторые подробности о девушке, которую заметили в компании Мурата. Стало известно, что Яна Беляева окончила Академию адвокатуры Украины, а сейчас занимается бизнесом в сфере продаж, а именно – продажей одежды и обуви в социальной сети Instagram.

Diva Ани Лорак