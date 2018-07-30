Муж Ким Кардашьян задумывался о суициде

Фото: Канье Уэст и Ким Кардашьян (facebook.com/KimKardashian)

Рэпер хотел свести счеты с жизнью

Известный рэпер и муж светской львицы Ким Кардашьян Канье Уэст признался, что хотел покончить с собой. Об этом сообщает Starhit.

По словам артиста, его посещали мысли о том, чтобы свести счеты с жизнь. Оказалось, что несмотря на роскошь, в которой живет рэпер, ему приходится не так легко, как могут подумать фанаты.

Фото: Канье Уэст (instagram.com/kanyewestt_official)

41-летний рэпер не в первый раз эпатирует публику странными выходками в соцсети. Недавно он заявил, что у него психическое расстройство. А обложке его нового альбома появилась надпись: "Я ненавижу биполярное расстройство, это потрясающе".

В недавнем посте Канье Уэст признался, что помышлял о самоубийстве, но ему удалось победить пагубные мысли.

Ранее стало известно, что Канье Уэст пристрастился к наркотикам после липосакции.

Он добавил, что попал в больницу спустя два дня после того, как прекратил принимать таблетки. Канье также признался, что написал много постов в своем Twitter под действием опиоидов.

Кстати, Ким Кардашьян пожаловалась на Канье Уэста.

Источник издания отметил, что Кардашьян не соглашается со всеми действиями своего мужа. "Ким очень беспокоится за Канье, но на публике она будет защищать его до самого конца. Она – очень верная жена. Согласна ли она со всем, что Канье делает и говорит? Конечно, нет. Но она всегда будет его защищать", - утверждает источник.

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