Муж королевы Елизаветы II празднует 97-й день рождения (фото)

У королевы Елизаветы II и принца Филиппа разница в возрасте 5 лет без одного дня

Сегодня, 10 июня, супруг британской королевы принц Эдинбургский Филипп празднует свой день рождения. Об этом сообщается на официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram.

"Желаем его королевскому высочеству герцогу Эдинбургскому счастливого 97-ого дня рождения", — говорится в сообщении.

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Стоит отметить, что принц Филипп в связи с преклонным возрастом отошел от исполнения обязанностей члена королевской семьи.

В субботу, 9 июня, когда вся Великобритания праздновала официальный День рождения королевы Елизаветы II, принц Филипп не смог посетить праздник. Муж королевы так и не появился на традиционном параде Королевской конной гвардии. Не вышел он по завершении проезда и на балкон Букингемского дворца, на котором собрались основные представители королевской семьи, включая новоиспеченную герцогиню Меган Маркл со своим супругом принцем Гарри.

Напомним, что фактический день рождения Елизаветы II приходится на 21 апреля.

К слову, в мае 2017 года герцог Эдинбургский Филипп официально заявил о желании отойти от публичной деятельности. Королева Елизавета II поддержала его решение.

"Герцог Эдинбургский является покровителем, президентом или членом более 780 организаций, с которыми он будет связан и в дальнейшем, хотя больше не будет играть в них активную роль", – сообщили в королевском дворце.

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Видео: video.rbc.ua