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С мужчиной в кровати: Оля Полякова в красных чулках поразила сеть

STYLERЗвёзды        13.06.2018 - 18:21
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Певица объявила о продолжении нашумевшей секс-комедии

Украинская певица, Суперблондинка украинской эстрады Оля Полякова оригинально анонсировала продолжение съемок громкой украинской секс-комедии "Свингеры". Так, на своей Іnstagram-страничке Полякова опубликовала провокационное фото, где она позирует на кровати в образе  женщины-Санты. При этом на певице – красный корсет и чулки.

На кровати рядом с Поляковой – ее коллега по съемкам, украинский актер Михаил Кукуюк.

"#СВИНГЕРЫ возвращаются! Хотите продолжение? На больших экранах уже этой зимой!" – подписала секси-снимок Полякова.  

Оля Полякова и Михаил Кукуюк

Оля Полякова и Михаил Кукуюк (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Отметим, что презентация первой части украинской секс-комедии "Свингеры" состоялась в декабре 2017 года. В прокат фильм вышел в феврале того же года.

Главные роли в фильме играют: Оля Полякова, Даша Астафьева, Алексей Вертинский, Анна Саливанчук, Вячеслав Довженко и Михаил Кукуюк.

В этот раз производители фильма обещают его продолжение. "Свингеры-2" должны появиться на широких экранах 5 декабря 2018 года. Сценаристы и режиссеры даже пообещали, что во второй части секс-комедии будет пикантная сцена героинь фильма, которых играют Оля Полякова и Даша Астафьева.

Скриншот поста instagram.com/da_astafieva

Подписчики Оли Поляковой не на шутку разгорячились столь откровенным снимком своей любимицы.

"Конечно хотим продолжение! Первая часть ну очень смешная! А вы были просто неотразима в своей роли. Уверена, что вторая часть будет такая же классная, как и первая", - пишет m.vishnyakova03.

"О! Эти ноги!" – отмечает kuper28.

"Обажаю Полякову. Эталон красоты", - восхищается nika.fox.

"Красотка", - комментирует manyushka.

Напомним, ранее Оля Полякова получила престижную награду от британского канала

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Теги: Оля Полякова, Суперблондинка
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