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Музыкальная династия: сын Наташи Королевой скоро затмит отца

STYLERЗвёзды        01.07.2018 - 11:18
Фото: Наташа Королева (instagram.com/koroleva__star)
Фото: Наташа Королева (instagram.com/koroleva__star)

Певица показала интригующее видео

Известная российская певица Наташа Королева показала своего взрослого сына. Видео с репетиции артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Известная российская певица украинского происхождения Наташа Королева, которой запретили приезжать в Украину, показала, как она с сыном репетирует новые номера для бенефиса, который состоится 20 октября в Кремле.

Наташа Королева сообщила, что у ее 16-летнего сына Архипа во время концерта состоится дебют. Он будет петь вместе с мамой песню "Веришь или нет", которую Королева раньше пела со своим мужем – Сергеем Глушко, более известным под псевдонимом "Тарзан".

На видео, которое опубликовала певица, слышно, что у Архипа глубокий голос, а также видно, что мальчик становится все более похож на своего отца. Фанаты певицы его уже прозвали "вторым Тарзаном".

Наташа Королева дала сыну наставления, чтобы зрители могли понять, кто выступает вместе с ней.

 "Ты главное про маму не забудь. Про маму. А то выйдешь такой орел и все подумают: Что это за молодой ухажер у матери?" — смеется певица.

Кстати, Наташа Королева собирается пойти в международный суд.

Запрещенная в Украине российская певица Наташа Королева собирается обратиться в международный суд, чтобы оспорить решение СБУ касательно запрета на въезд в Украину. Об этом сообщает российское ФАН.

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Теги: певица, Наташа Королева
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