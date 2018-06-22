"Мы очень боимся": продюсер Лободы рассказала, почему певица не выступает в Украине

Также Нателла Крапивина обратилась к украинским поклонникам Лободы

Продюсер опальной Светланы Лободы и ее близкая подруга Нателла Крапивина рассказала, почему певица не выступает в Украине. Об этом передает kp.ua.

Крапивина призналась, что мечтает о том, чтобы снова давать концерты в Украине.

"Мне Дима Феликсов (сооснователь крупного концертного агентства) предложил сделать два Дворца спорта. Когда я ему сказала: "Ты либо сумасшедший, либо что-то не понимаешь" - он ответил: "Нет, я все понимаю…" Они провели исследование - и уверены, что зал будет полон", - говорит продюсер опальной Лободы.

Нателла рассказала, что получает множество звонков с просьбой организовать концерты Лободы в различных городах Украины.

"Очень много звонков, регулярно мне предлагают выступления в Киеве, Луцке, Львове... Но мы очень боимся, что какой-то один шизофреник, или "засланный казачок", или просто человек, в котором долгое время зрела злость и агрессия, совершит некий акт, который может навредить другим людям и ему самому. А объяснить такие вещи потом невозможно. В таком случае ты становишься, пусть и косвенно, тем самым палачом. Это единственная причина", - отметила она.

Также Крапивина обратилась к украинским поклонникам Лободы.

"Я бы хотела реально обратиться ко всем нашим поклонникам в Украине и сказать о том, что для нас это просто невосполнимая потеря. И как только у нас появится абсолютная уверенность в том, что мы можем здесь гастролировать и ничего не угрожает людям, мы вернемся и сделаем не тур по каким-то маленьким залам, это будет тур по огромным площадкам, мы сделаем потрясающее шоу. Мы этого очень ждем!" – заявила продюсер.

Ранее Нателла Крапивина раскритиковала музыкальные премии в Украине.

Светлана Лобода: наша или не наша