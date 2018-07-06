"Мы очень с ним разные": Приходько показала своего брата

Анастасия призналась, что когда первый раз закурила, сваливала все на брата

Популярная украинская певица Анастасия Приходько, известная своей патриотической позицией и поддержкой военных, показала своего брата Назара. На своей Facebook-странице артистка поздравила родственника с днем рождения, рассказав о нем несколько забавных историй.

"Да, мы очень с ним разные! В жизни, во взглядах, по характеру, мнениям, но он мой брат! И я всегда его любила таким, какой он есть! А когда он был маленький, он подошел к маме и спросил: "Какого черта ты мне ее родила?" Потому что я у него все забирала и ломала. Он терпел и говорил себе: "Она маленькая, ее трогать и обижать нельзя", - рассказала певица.

Скриншот поста (Facebook/Анастасія Костянтинівна)

"Так было вплоть до 12 лет! Затем он никуда меня с собой не брал, не общался в школе даже, так как я малая! Конечно, очень многое помню. Даже когда я первый раз курила - все свалила на него. Но он меня прикрывал", - добавила Анастасия.

Напомним, что Анастасия Приходько родилась 21 апреля 1987 года в Киеве. Ее брат Назар старше на два года - ему исполнилось 33.

Назар Приходько (фото: Facebook/Nazar Prykhodko)

Назар Приходько (фото: Facebook/Nazar Prykhodko)

Ранее Приходько похвасталась новой татуировкой.

Видео: РБК-Украина