"Мы сделали это": участница Евровидения 2018 вышла замуж за известного футболиста

Скриншот фото (instagram.com/frankaofficial)

Пара встречалась до свадьбы шесть лет

Хорватская певица Франка Бателич, которая представляла свою страну на Евровидении 2018, вышла замуж за защитника сборной Хорватии Ведрана Чорлука, который был признан вице-чемпионом мира в 2018 году. О радостном событии Франка сообщила на своей официальной странице в Facebook.

Свадебная церемония Франки Бателич и Ведрана Чорлуки прошла на родине певицы в Истрии - полуострове в северной части Хорватии. Пару обвенчали в церкви святой Девы Марии. Во время обмена кольцами в церкви пел хор из 11 девочек.

Скриншот фото (instagram.com/frankaofficial)

На невесте было белоснежное платье с открытыми плечами от Сaroline Herrere, а жених был облачен в темно-синий строгий костюм.

Скриншот фото (instagram.com/frankaofficial)

После венчания, пару традиционно обсыпали лепестками роз, а после – молодожены вместе с гостями отправились на виллу Манегги, где под открытым небом на берегу реки празднование длилось до самого утра.

Скриншот фото (instagram.com/frankaofficial)

В конце торжества невеста устроила мини-концерт для гостей и исполнила несколько своих песен. Среди гостей были замечены футболисты Лука Модрич и Иван Перишич.

Скриншот фото (instagram.com/frankaofficial)

Известно, что Франка и Ведран встречались более шести лет. Франка в этом году представляла Хорватию на Евровидении 2018, но не вышла в финал, а Ведран Чорлука – известный футболист, защитник не только сборной Хорватии, но и московского "Локомотива".

Кстати, полуобнаженная невеста Криштиану Роналду снялась для глянца.

Видео: video.rbc.ua