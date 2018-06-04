"Мы сильные и выстоим": популярная украинская певица впала в кому

Сейчас она находится в одной из полтавских больниц

Солистка популярной украинской поп-группы "Фристайл", 55-летняя Нина Кирсо впала в кому после перенесенного инсульта. Об этом сообщают "Вести".

Так, сейчас исполнительница находится в одной из полтавских больниц. Позже эту же информацию подтвердил администратор группы Игорь Лахин на своей странице в Facebook.

"Спасибо, любимые, за поддержку. Тяжело. Мы сильные и выстоим. Обязательно", - сказал он.

В то же время пользователи сети пожелали исполнительнице скорейшего выздоровления и возвращения на сцену.

"Ниночка, дорогая. Господи, дай сил и здоровья этому светлому человеку. Храни тебя господь. Выздоравливай скорее. Мы молимся за тебя", - сказала пользователь Катерина Паличева.

"Нина, выздоравливай, поправляйся скорее", - подчеркнул юзер Павел Филатов.

"Здоровья вам. Выздоравливайте скорее", - пожелала пользователь Екатерина Жиронина.

Фото: скриншот комментариев (facebook.com/ninakirso)

Кстати, работникам скорой помощи в России пришлось 69-летнего Валерия Леонтьева во время его концерта в Туле. Об этом сообщает канал SUPER

"69-летний Валерий Леонтьев сегодня не смог выступить в концертном зале Тулы — шоу отменили. Артисту срочно вызвали скорую помощь. Появились сообщения о том, что Леонтьев находится без сознания и его собираются госпитализировать и отправить в Москву. Как сообщил представитель певца, причиной отмены концерта стали проблемы со здоровьем у исполнителя", - говорится в сообщении.

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