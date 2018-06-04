Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.29
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3067.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.29
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3067.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Мы сильные и выстоим": популярная украинская певица впала в кому

STYLERЗвёзды        04.06.2018 - 23:23
Фото: Нина Кирсо (instagram.com/ninakirso)
Фото: Нина Кирсо (instagram.com/ninakirso)

Сейчас она находится в одной из полтавских больниц

Солистка популярной украинской поп-группы "Фристайл", 55-летняя Нина Кирсо впала в кому после перенесенного инсульта. Об этом сообщают "Вести".

Так, сейчас исполнительница находится в одной из полтавских больниц. Позже эту же информацию подтвердил администратор группы Игорь Лахин на своей странице в Facebook.

"Спасибо, любимые, за поддержку. Тяжело. Мы сильные и выстоим. Обязательно", - сказал он.

В то же время пользователи сети пожелали исполнительнице скорейшего выздоровления и возвращения на сцену.

"Ниночка, дорогая. Господи, дай сил и здоровья этому светлому человеку. Храни тебя господь. Выздоравливай скорее. Мы молимся за тебя", - сказала пользователь Катерина Паличева.

"Нина, выздоравливай, поправляйся скорее", - подчеркнул юзер Павел Филатов.

"Здоровья вам. Выздоравливайте скорее", - пожелала пользователь Екатерина Жиронина.

Фото: скриншот комментариев (facebook.com/ninakirso)

Кстати, работникам скорой помощи в России пришлось 69-летнего Валерия Леонтьева во время его концерта в Туле. Об этом сообщает канал SUPER

"69-летний Валерий Леонтьев сегодня не смог выступить в концертном зале Тулы — шоу отменили. Артисту срочно вызвали скорую помощь. Появились сообщения о том, что Леонтьев находится без сознания и его собираются госпитализировать и отправить в Москву. Как сообщил представитель певца, причиной отмены концерта стали проблемы со здоровьем у исполнителя", - говорится в сообщении.

Как дети с инвалидностью борются за образование в обычных школах (video.rbc.ua)

"Позвольте это сделать мне": Бузова решила продолжить череду неудач России на Евровидении Российскую певицу не пустили в Украину
Теги: кома, певица, Полтавская область
"Все умрут без вариантов": заместитель Супрун назвал лечение онкобольных нецелесообразным
Трое детей остались без мамы: в страшном ДТП погибла "Миссис мира 2018"
"Хайпуем!": известный блогер записал песню-пародию о Бабченко
Олег Ляшко женился: стали известны подробности бракосочетания (видео)
On Top