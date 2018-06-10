"На 10 лет моложе": пользователи сети восхитились новым образом Могилевской

Знаменитая украинская певица предстала с новым цветом волос

Наталья Могилевская поделилась на своей странице в Instagram фото, которое впечатлило ее поклонников.

На снимке можно увидеть 42-летнюю звезду с новым цветом волос. Знаменитость покрасила русые волосы в темный цвет.

Обновленная прическа пришлась по вкусу ее фанатам и они заявили, что в данном образе Могилевская выглядит потрясающе.

"Вам очень классно с этой стрижкой. Выглядите прям на 10 лет моложе", "Красотка", "Шикарня во всем", - отметили фолловеры Натальи.

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Интересно, что не так давно Наталья Могилевская выкладывала в свой микроблог коллаж, который создал ее фан-клуб. На нем можно увидеть артистку с рыжими, малиновыми, зелеными и синими волосами.

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Возможно, именно поклонники вдохновили Могилевскую на эксперименты со внешностью.

Ранее бывший партнер Натальи Могилевской тайно женился.

Видео: video.rbc.ua