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"На 10 лет моложе": пользователи сети восхитились новым образом Могилевской

STYLERЗвёзды        10.06.2018 - 00:19
Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Знаменитая украинская певица предстала с новым цветом волос

Наталья Могилевская поделилась на своей странице в Instagram фото, которое впечатлило ее поклонников.

На снимке можно увидеть 42-летнюю звезду с новым цветом волос. Знаменитость покрасила русые волосы в темный цвет.

Обновленная прическа пришлась по вкусу ее фанатам и они заявили, что в данном образе Могилевская выглядит потрясающе.

"Вам очень классно с этой стрижкой. Выглядите прям на 10 лет моложе", "Красотка", "Шикарня во всем", - отметили фолловеры Натальи.

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Интересно, что не так давно Наталья Могилевская выкладывала в свой микроблог коллаж, который создал ее фан-клуб. На нем можно увидеть артистку с рыжими, малиновыми, зелеными и синими волосами.

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Возможно, именно поклонники вдохновили Могилевскую на эксперименты со внешностью.

Ранее бывший партнер Натальи Могилевской тайно женился.

Видео: video.rbc.ua

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Теги: Могилевская
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