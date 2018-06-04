"На финишной прямой": известный ведущий показал милое фото с беременной женой

Звездная пара с нетерпением ожидает пополнение в семье

Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко, который недавно объявил об ожидании первого ребенка, поделился милым фото с женой Инной. Снимок он опубликовал на своей странице в Іnstagram.

Фото: Тимур Мирошниченко и его беременная жена (instagram.com/timur.miroshnychenko)

"Мы уже на финишной прямой! Сумка со всем необходимым уже в багажнике, флюорография сделана, а всех по работе предупреждаю, что в любой момент мои планы могут резко измениться! И эти ожидания очень волнующие и трепетные одновременно!" – поделился своими эмоциями Тимур.

Скриншот поста (instagram.com/timur.miroshnychenko)

Пользователи соцсети были тронуты милым фото и желали счастья ведущему и его семье.

Скриншот комментариев (instagram.com/timur.miroshnychenko)

Ранее, в интервью Кате Осадчей пара сообщила, что ребенок появится на свет в середине июня.

Фото: Тимур Мирошниченко и его беременная жена (instagram.com/timur.miroshnychenko)

"15-16 июня – это пятница и суббота, у меня работа, и поэтому я каждый день веду переговоры, говорю: "Слушай, давай или ночью или в будний день". Посмотрим, как она прислушивается к папе", – говорит Мирошниченко.

"Для меня – это самое главное событие в жизни, и я надеюсь, что у нас таких событий будет несколько", – добавила супруга Инна.

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