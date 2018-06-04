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"На фронте без перемен": Фоззи из ТНМК написал пронзительный стих о Донбассе

STYLERЗвёзды        04.06.2018 - 08:47
Фото: Фоззи (facebook.com fozzey.metamorefozzey)
Фото: Фоззи (facebook.com fozzey.metamorefozzey)

Он посвятил его потерям среди украинских военных

Участник украинской группы ТНМК Александр Сидоренко, известный как Фоззи, написал стихотворение о Донбассе. Произведение музыкант опубликовал на своей странице Facebook.

"На східному фронті сьогодні без змін

Все тихо, загинув лише один,

А ми переходим до інших новин

Бо стільки цікавого в світі

Чекайте, як це загинув один?

Скажіть тоді, чий він був син,

Добряче пожив чи був молодим?

Що бачив останньої миті?

Скажіть, не мовчіть: як звали його?

Того, для кого настало ніщо.

Темрява впала на біле чоло.

І більше не буде нічого.

Діти на плечі не сядуть йому,

І жити родині зі словом "чому?"

Роками ховати у собі війну

І не розірвати це коло

Одне лиш життя, один лише світ,

Якого сьогодні закінчився звіт.

Добре хоча б, що йому не болить.

Нас може він цьому навчити,

Але нам сказали: сьогодні - без змін,

На східному фронті загинув один.

Спробуйте жити серед цих новин,

Коли стільки цікавого в світі", - написал он.

Скриншот поста (facebook.com/fozzey.metamorefozzey)

напомним, как боец АТО прочитал проникновенный стих, посвященный украинским матерям.

На киевском фестивале "Песни, рожденные в АТО", который прошел 29 сентября в Жовтневом дворце, боец АТО покорил весь зал. Он прочитал проникновенное стихотворение, которое посвящено украинским матерям. Отметим, что в фестивале принимали участие не профессиональные певцы, а военные с востока Украины.

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Теги: стих, Фоззи
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