"На фронте без перемен": Фоззи из ТНМК написал пронзительный стих о Донбассе

Он посвятил его потерям среди украинских военных
Участник украинской группы ТНМК Александр Сидоренко, известный как Фоззи, написал стихотворение о Донбассе. Произведение музыкант опубликовал на своей странице Facebook.
"На східному фронті сьогодні без змін
Все тихо, загинув лише один,
А ми переходим до інших новин
Бо стільки цікавого в світі
Чекайте, як це загинув один?
Скажіть тоді, чий він був син,
Добряче пожив чи був молодим?
Що бачив останньої миті?
Скажіть, не мовчіть: як звали його?
Того, для кого настало ніщо.
Темрява впала на біле чоло.
І більше не буде нічого.
Діти на плечі не сядуть йому,
І жити родині зі словом "чому?"
Роками ховати у собі війну
І не розірвати це коло
Одне лиш життя, один лише світ,
Якого сьогодні закінчився звіт.
Добре хоча б, що йому не болить.
Нас може він цьому навчити,
Але нам сказали: сьогодні - без змін,
На східному фронті загинув один.
Спробуйте жити серед цих новин,
Коли стільки цікавого в світі", - написал он.
Скриншот поста (facebook.com/fozzey.metamorefozzey)
напомним, как боец АТО прочитал проникновенный стих, посвященный украинским матерям.
На киевском фестивале "Песни, рожденные в АТО", который прошел 29 сентября в Жовтневом дворце, боец АТО покорил весь зал. Он прочитал проникновенное стихотворение, которое посвящено украинским матерям. Отметим, что в фестивале принимали участие не профессиональные певцы, а военные с востока Украины.
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