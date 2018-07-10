"На красоту хочется смотреть бесконечно": Ани Лорак восхитила поклонников фото в купальнике

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Певица впечатлила откровенным снимком

Популярная украинская певица Ани Лорак восхитила фанатов новым откровенным снимком в купальнике и шикарным бюстом, опубликовав новый пост на своей странице в Instagram.

На фото Ани Лорак стоит в красном купальнике, темных очках и белом полотенце, скрученным в тюрбан, на голове.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

"Люблю красный.. Люблю закат солнца.. Но пора готовиться к концерту!" – подписала публикацию звезда.

Многие пользователи оценили снимок певицы."Очень сексуально и совсем не пошло, шикарное фото!", "Красавица", "Шикарная!", "Приятно смотреть и слушать!", "На красоту хочется смотреть бесконечно", "Украиночка красивая", - прокомментировали фото поклонники.

Скриншоты комментариев (instagram.com/anilorak)

Кстати, Ани Лорак шокировала еще одним откровенным фото, только уже в образе Мата Хари. Подобный снимок она выложила в соцсети, анонсировав таким образом свое новое шоу.

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