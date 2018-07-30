"На ногах нет живого места": Дмитрий Комаров поделился подробностями о путешествии

Фото: Дмитрий Комаров (РБК-Украина)

Ведущий рассказал о некоторых трудностях

Известный украинский телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров, который сейчас находится в Бразилии, рассказал о небольших неприятностях, которые встретились ему и его команде в очередной раз. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Недавно он писал о том, что в поездке у них утонул дрон, который снял уникальные кадры Амазонки.

"Проснулся в селе. Пытаюсь подобрать приличные буквы и слова, чтобы корректно описать его отдаленность и труднодоступность, но не получается. Поэтому просто в селе, скажем там. Я спал в гамаке, Саня в кровати. Чешемся жутко. Покусали блохи, комары и клопы", - рассказал трэвел-ведущий.

Фото: Дмитрий Комаров и крокодильчик (instagram.com/komarovmir)

Также он добавил: "Так сильно нас еще никогда не кусали, прямо через одежду – на ногах нет живого места. Настроения тоже нет. И тут местные приносят крокодильчика – хочешь, говорят, приготовим? Я говорю: давайте. Давайте его сюда, я без вас разберусь. Взял, сфотографировался и отпустил. И настроение улучшилось".

Пользователи отметили, что и ведущий и крокодильчик выглядят замечательно и поддержали Дмитрия.

"Хорошенькие оба", "Дима, ты супермолодчина! Крокодильчик будет жить, значит, день удался!", "Фото с крокодилом - это прекрасно!", "На тебя похож", "Правильно сделал", "Спасибо за позитив. Дима, вы супер!", "Такой добрый!", "Какой милый крокодильчик! Хорошего настроения и вдохновения!", "Какая прелесть", "Дмитрий, обожаю ваше чувство юмора и доброе сердце", "Вы даже немного похожи друг на друга", "Дима, крепитесь и держитесь! Интересных вам сюжетов!", - написали поклонники в комментариях.

Скриншоты комментариев (instagram.com/komarovmir)

Ранее Комаров развеселил фанатов фотографией со своим новым другом.

Напомним, телеведущий Дмитрий Комаров показал свой обязательный ритуал.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: А ваши питомцы так могут?