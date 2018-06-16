"На себя не похожа": помолодевшая Пугачева покорила фанатов (фото)

Поклонники в восторге от внешнего вида певицы

Популярная российская певица Алла Пугачева покорила поклонников свежим и помолодевшим внешним видом. Соответствующее фото опубликовал супруг звезды Максим Галкин на своей странице в Instagram.

"Счастлив, когда моя любимая счастлива", - подписал он снимок.

Следует уточнить, что на нем Пугачева выглядит заметно моложе своих лет, а ее блестящую улыбку дополняет неординарная шляпа.

Фото: Алла Пугачева (instagram.com/maxgalkinru)

В то же время пользователи сети подчеркнули, что на снимке певица выглядит очень молодо и красиво.

"Сама на себя не похожа", - сказала пользователь Леночка Еристави.

"Боже, она прекрасна как всегда. Восхищаюсь вами, Алла Борисовна. Желаю вам долгих лет. Пусть ваша улыбка никогда не исчезнет", - подчеркнула юзер missdi80.

"Аллочка была и будет всегда женщиной номер 1. А следовательно, и муж и детки ее идеальные. Браво великой женщине", - сказала пользователь Sanetchka Lucky.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/maxgalkinru)

Кстати, после жалоб поклонников о том, что Алла Пугачева ничего не публикует в сети, певица решила порадовать подписчиков откровенным видео со своим мужем Максимом Галкиным.

"Макс меня достал, чтобы я появилась в Instagram, вот забрала у него телефон, снялась и выставила. Пугачева", — подписала видео Алла Борисовна.

На кадрах запечатлен Максим Галкин в трусах. При этом он просит не снимать его, поскольку поклонников больше интересует Пугачева. Примадонна решила показать в кадре только свой тапочек.