"Начали": Зеленский сообщил о начале съемок комедии "Я, ты, он, она"

Известный артист рассказал о начале работы над фильмом

Известный украинский шоумен и продюссер Владимир Зеленский опубликовал новый пост на своей странице в Instagram, где сообщил о начале съемок нового комедийного фильма "Я, ты, он, она".

Стоит отметить, что в фильме одни из главных ролей исполнят сам Владимир Зеленский, Евгений Кошевой и Надя Дорофеева.

Фото: съемки фильма "Я, ты, он, она" (facebook.com/zelenskiy95)

"Начали! #ятыонона Смотрите 27 декабря 2018 в кино!" – подписал публикацию шоумен.

Фото: instagram.com/kvartal95official

Поклонники звезды рады такой новости и желают успехов в работе.

"Очень жду", "Поздравляю!", "До декабря дожить бы еще", "Ура! Будем ждать", - пишут пользователи сети.

Скриншоты комментариев (instagram.com/zelenskiy_official)

Напомним, Владимир Зеленский переживает за своего друга Евгения Кошевого.

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