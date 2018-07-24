Начать новую жизнь: как Линдси Лохан познакомилась с украинской кухней

Фото: Линдси Лохан (instagram.com/lindsaylohan)

Известная актриса поделилась новыми фото

Скандальная американская киноактриса и модель Линдси Лохан решила начать новую жизнь и теперь активно ведет свою страницу в Instagram. Недавно она заявляла о том, что хочет покончить жизнь самоубийством. А на днях актриса опубликовала фото домашнего ужина с украинским национальным блюдом в instagram-stories.

Лохан решила провести кулинарный эксперимент и приготовить украинский борщ. Однако она не стала следовать классическому рецепту и добавила в блюдо брокколи. Также к супу актриса подала лимон.

Скриншот истории (instagram.com/lindsaylohan)

Отметим, что актриса часто ассоциируется с разными скандальными историями. Так, в 2017 году она оказалась в центре скандала и была вынуждена переехать в Дубай. Она долго не платила налоги и стала должником США. Ей надо было выплатить 100 710 долларов. В ОАЭ она хотела построить новую жизнь и мечтала создать собственную бизнес-империю.

А недавно она стала на защиту американского президента Дональда Трампа. Линдси попросила прекратить травлю президента в своей социальной сети.

Кстати, известная украинская актриса, которая стала звездой Голливуда, Ольга Куриленко показала фанатам фотографию, с которой началась ее карьера.

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