"Начни хайповать": Ани Лорак советуют пойти по стопам Бузовой (видео)

Иллюстративное фото: Ани Лорак (anilorak.ua)

Певицу призвали "утереть нос" мужу

Популярную украинскую певицу Ани Лорак, мужа которой сейчас обвиняют в измене, призвали пойти по стопам Ольги Бузовой и "начать хайповать". Об этом сообщил шоумен Рустам Солнцев, передает Starhit.ru на своей странице в Instagram.

"Ну что ты теперь, плакать будешь? Говорят, колечко сняла. Да скот он, раз смог изменить такой куколке. Слушай, также было когда-то у Бузовой. Она тогда начала хайповать и получилось то, что получилось. Пошла девка на рекорд. Так и ты", - сказал он.

Более того, Солнцев призвал Лорак "что-то придумать".

"По сценарию Бузовой, ты должна снять небольшое видео с самой прекрасной и сладкой частью твоего тела. Сама выбери, какая это именно часть. И отправляй Киркорову, Стасу Михайлову и Лазареву. Хотя, можно и по-старинке - Нагиеву. Если стесняешься – отправь мне, а я ему точно передам. И будем ждать. Может, что-то хорошее и получится. Плохое уже все случилось", - подчеркнул он.

Допис, поширений Starhit.ru (@starhit.ru) 12 Сер 2018 р. о 12:53 PDT

Видео: Ани Лорак рассказали, что делать после "измены" мужа (instagram.com/starhit.ru)

Напомним, мужа Ани Лорак поймали на измене. В сети появилось видео с Муратом и его любовницей.

Турецкий бизнесмен весь вечер не отрывал рук и глаз от брюнетки по имени Яна. На видео зафиксировали, как Мурат нежно обнимает девушку, гладит внутреннюю сторону ее бедра и что-то шепчет ей.

Ранее отец Ани Лорак прокомментировал "похождения" мужа звезды. Мирослав Куек заявил, что якобы то, что Мурат Налчаджиоглу изменяет его дочери – это слухи, которые рушат их семью.

После сканадала с изменой мужа, Ани Лорак с дочерью улетели в Израиль.

Diva Ани Лорак (video.rbc.ua)