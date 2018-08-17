"Каролина сможет все простить": бывший муж Ани Лорак надеется, что она помирится с Муратом

Причиной мужчина назвал ребенка
Бывший супруг украинской запроданки Ани Лорак Юрий Фалеса надеется, что певица "сможет все простить" мужу Мурату Налчаджиоглу. Об этом сообщает "Собеседник".
"Я не слежу за их с Муратом отношениями. Это ведь их личная жизнь. Пусть они как хотят, так и живут. Если их брак продолжает существовать, значит, их все устраивает. Я надеюсь, что Каролина сможет все простить мужу, потому что у них есть общий ребенок", - сказал он.
В то же время Фалеса уточнил, что готов поддержать певицу, если ей будет тяжело.
"Если ей будет тяжело и она будет нуждаться в моей помощи, мы конечно же будем общаться. Но я думаю, что она сама справится со всем этим. Надеюсь, у них с Муратом хватит ума, чтобы разобраться в сложившейся ситуации и понять, как дальше жить. Поэтому все у них будет нормально, поверьте", - подчеркнул он.
Напомним, мужа Ани Лорак поймали на измене. В сети появилось видео с Муратом и его любовницей.
Турецкий бизнесмен весь вечер не отрывал рук и глаз от брюнетки по имени Яна. На видео зафиксировали, как Мурат нежно обнимает девушку, гладит внутреннюю сторону ее бедра и что-то шепчет ей.
Ранее отец Ани Лорак прокомментировал "похождения" мужа звезды. Мирослав Куек заявил, что якобы то, что Мурат Налчаджиоглу изменяет его дочери – это слухи, которые рушат их семью.
После сканадала с изменой мужа, Ани Лорак с дочерью улетели в Израиль.
Diva Ани Лорак (video.rbc.ua)