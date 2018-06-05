Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.29
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3067.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.29
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3067.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Надо кричать": Ахеджакова призвала поддержать политзаключенного Сенцова (видео)

STYLERЗвёзды        05.06.2018 - 15:46
Фото: Лия Ахеджакова (УНИАН)
Фото: Лия Ахеджакова (УНИАН)

Звезда считает, что об этом необходимо говорить всем

Российская актриса Лия Ахеджакова призвала поддержать политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом пишет "Дождь".

"Мне кажется, что все должны подавать свой голос в том качестве, в каком сможет, потому что сегодня Сенцов, а завтра любой из нас. Друзья мои, надо кричать в силу своих возможностей", - сказала Ахеджакова.

Напомним, что 5 июня – 23 день голодовки режиссера, который требует освободить украинских политзаключенных. В его поддержку по всему миру прошли акции, а деятели культуры записали видеообращения.

Кстати, российский мультипликатор объявил голодовку в поддержку Сенцова.

"2 июня с самого утра я присоединился к голодовке в поддержку Олега Сенцова. По стопам Шуры Буртина. Но беспокоиться сильно за меня не стоит. Дней 20, я думаю, спокойно продержусь, а там посмотрим. Не знаю, может ли это помочь по существу. Буду считать, что это пост поддержки. Молиться буду, как умею. Вся остальная жизнь, конечно, не отменяется, хотя немного трансформируется", – заявил он.

Олег Сенцов. Один в поле воин

#SaveOlegSentsov: по всему миру прошли акции в поддержку Сенцова "Красная карточка для Кремля": в сети призвали освободить политзаключенных (фото)
Теги: Лия Ахеджакова, Олег Сенцов
"Такого я еще не видел": сеть удивил сервис в поезде "Укрзализныци" (фото)
"Трагедия ничему не учит": брат скандальной Алены Зайцевой задержан за вождение в нетрезвом состоянии (фото)
"Не нуждаюсь в подарках врага": украинец выиграл международный конкурс и отказался ехать в РФ
Линчевский извинился за высказывание о лечении онкобольных
On Top