"Надо кричать": Ахеджакова призвала поддержать политзаключенного Сенцова (видео)

Звезда считает, что об этом необходимо говорить всем

Российская актриса Лия Ахеджакова призвала поддержать политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом пишет "Дождь".

"Мне кажется, что все должны подавать свой голос в том качестве, в каком сможет, потому что сегодня Сенцов, а завтра любой из нас. Друзья мои, надо кричать в силу своих возможностей", - сказала Ахеджакова.

Напомним, что 5 июня – 23 день голодовки режиссера, который требует освободить украинских политзаключенных. В его поддержку по всему миру прошли акции, а деятели культуры записали видеообращения.

Кстати, российский мультипликатор объявил голодовку в поддержку Сенцова.

"2 июня с самого утра я присоединился к голодовке в поддержку Олега Сенцова. По стопам Шуры Буртина. Но беспокоиться сильно за меня не стоит. Дней 20, я думаю, спокойно продержусь, а там посмотрим. Не знаю, может ли это помочь по существу. Буду считать, что это пост поддержки. Молиться буду, как умею. Вся остальная жизнь, конечно, не отменяется, хотя немного трансформируется", – заявил он.

Олег Сенцов. Один в поле воин