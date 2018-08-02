"Надолго ли…" Филипп Киркоров неоднозначно отреагировал на заявление LOBODA о Пугачевой

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Российский певец оставил комментарий на пост Лободы

Популярный российский артист Филипп Киркоров неоднозначно отреагировал на пост украинской исполнительницы Светланы Лободы, которая часто дает концерты в России. Он прокомментировал публикацию певицы об Алле Пугачевой, которую она сделала на своей странице в Instagram.

LOBODA выложила часть интервью Олега Меньшикова с Аллой Пугачевой, где Примадонна русской эстрады рассказывала о своей любви к гастрольным турам. Она настолько их любила, что это было сложно совмещать с семейной жизнью и материнством.

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 1 Авг 2018 в 11:28 PDT

Видео: интервью Аллы Пугачевой (instagram.com/lobodaofficial)

"До боли близко и знакомо", - подписала публикацию Лобода и сопроводила хэштегами #мойзритель #моясцена #мояжизнь #великаяАлла.

На этот пост отреагировал Филипп Киркоров, просто написав в комментариях под видео: "Знакомо… Надолго ли…".

Скриншот комментария (instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники же наоборот поддержали певицу и сказали, что Лобода - вторая Примадонна.

"Для нас вы, Света, вторая примадонна, вы - лучшая", "Любим очень сильно", "Это так уважительно, относиться с трепетом к своим поклонникам, спасибо Вам", "Королева", "Любим Аллу, но следующая примадонна - Лобода", "Боже, как я ее понимаю", "Как же я ее люблю! Какая-то она своя, родная и близкая", - написали фанаты в комментариях.

Скриншоты комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Кстати, Светлана Лобода в обнимку с женатым артистом из РФ озадачила поклонников. Она поделилась совместным фото с Александром Реввой, также известным под псевдонимом Артур Пирожков.

Ранее в сети показали, как Ани Лорак развлекалась с мужчинами на фестивале, а недавно она сплясала на вечеринке с Киркоровым и Басковым.

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