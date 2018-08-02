"Надолго ли…" Филипп Киркоров неоднозначно отреагировал на заявление LOBODA о Пугачевой

Российский певец оставил комментарий на пост Лободы
Популярный российский артист Филипп Киркоров неоднозначно отреагировал на пост украинской исполнительницы Светланы Лободы, которая часто дает концерты в России. Он прокомментировал публикацию певицы об Алле Пугачевой, которую она сделала на своей странице в Instagram.
LOBODA выложила часть интервью Олега Меньшикова с Аллой Пугачевой, где Примадонна русской эстрады рассказывала о своей любви к гастрольным турам. Она настолько их любила, что это было сложно совмещать с семейной жизнью и материнством.
Видео: интервью Аллы Пугачевой (instagram.com/lobodaofficial)
"До боли близко и знакомо", - подписала публикацию Лобода и сопроводила хэштегами #мойзритель #моясцена #мояжизнь #великаяАлла.
На этот пост отреагировал Филипп Киркоров, просто написав в комментариях под видео: "Знакомо… Надолго ли…".
Скриншот комментария (instagram.com/lobodaofficial)
Поклонники же наоборот поддержали певицу и сказали, что Лобода - вторая Примадонна.
"Для нас вы, Света, вторая примадонна, вы - лучшая", "Любим очень сильно", "Это так уважительно, относиться с трепетом к своим поклонникам, спасибо Вам", "Королева", "Любим Аллу, но следующая примадонна - Лобода", "Боже, как я ее понимаю", "Как же я ее люблю! Какая-то она своя, родная и близкая", - написали фанаты в комментариях.
Скриншоты комментариев (instagram.com/lobodaofficial)
Кстати, Светлана Лобода в обнимку с женатым артистом из РФ озадачила поклонников. Она поделилась совместным фото с Александром Реввой, также известным под псевдонимом Артур Пирожков.
Ранее в сети показали, как Ани Лорак развлекалась с мужчинами на фестивале, а недавно она сплясала на вечеринке с Киркоровым и Басковым.
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