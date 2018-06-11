Надя Дорофеева в алых брюках и с оголенным животиком удивила смелым образом

Подписчики певицы даже прозвали свою любимицу "богиней стиля"
Солистка украинской поп-группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, которая сыграет одну из ролей в фильме "Я, ты, она, она" от студии "Квартал 95", всегда отличалась отменным вкусом в выборе нарядов. Недавно певица похвасталась на своей Іnstagram-страничке новым ультра смелым и стильным образом.
Так, Дорофеева позирует в красных укороченных брюках, черном лифе, короткой розовой пуховой накидке и черных босоножках на высокой платформе.
Отмечается, что фото были сделаны в рамках fashion-съемки для одного из известных косметических брендов.
Новый образ Нади Дорофеевой (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Стильный наряд Дорофеевой вызвал шквал позитивных отзывов со стороны подписчиков певицы.
"На стиле, бесподобном стиле", - пишет la_bra_lingerie.
"Шикарная", - восхищается julianna.gerasimova.
"Просто бомба", - отмечает va.leria1342.
"Богиня стиля", - пишет montale.ua.kh.
Скриншот комментариев instagram.com/nadyadorofeeva
Смелые образы Нади Дорофеевой (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Напомним, недавно Надя Дорофеева предстала перед поклонниками в образе русалки в новом клипе "Время и Стекло" - "Е,Бой".
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