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Надя Дорофеева в алых брюках и с оголенным животиком удивила смелым образом

STYLERЗвёзды        11.06.2018 - 11:33
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Подписчики певицы даже прозвали свою любимицу "богиней стиля"

Солистка украинской поп-группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, которая сыграет одну из ролей в фильме "Я, ты, она, она" от студии "Квартал 95", всегда отличалась отменным вкусом в выборе нарядов. Недавно певица похвасталась на своей Іnstagram-страничке новым ультра смелым и стильным образом.

Так, Дорофеева позирует в красных укороченных брюках, черном лифе, короткой розовой пуховой накидке и черных босоножках на высокой платформе.

Отмечается, что фото были сделаны в рамках fashion-съемки для одного из известных косметических брендов.

Новый образ Нади Дорофеевой

Надя Дорофеева

Новый образ Нади Дорофеевой (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Стильный наряд Дорофеевой вызвал шквал позитивных отзывов со стороны подписчиков певицы.

"На стиле, бесподобном стиле", - пишет la_bra_lingerie.

"Шикарная", - восхищается julianna.gerasimova.

"Просто бомба", - отмечает va.leria1342.

"Богиня стиля", - пишет montale.ua.kh.

Скриншот комментариев instagram.com/nadyadorofeeva

Стиль Нади Дорофеевой

Образы Дорофеевой

Надя Дорофеева

Смелые образы Нади Дорофеевой (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, недавно Надя Дорофеева предстала перед поклонниками в образе русалки в новом клипе "Время и Стекло" - "Е,Бой". 

Сколько украинских политзаключенных в РФ?

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Теги: Время и стекло, Надя Дорофеева
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