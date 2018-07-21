Надя Дорофеева и Дима Монатик появились на обложке известного украинского журнала

Фото с изображением участников яркого творческого дуэта украсило обложку известного украинского журнала "Viva"
Популярная певица Надежда Дорофеева и известный исполнитель MONATIK появились на обложке июльского номера популярного украинского журнала. Кроме того в нем разместили интервью со звездами и фотосессия артистов, которая проходила во Франции. Соответсвующую информацию с фото обложки глянца Дорофеева разместила на своей страничке в Instagram.
Скриншот публикации с обложкой журнала (nstagram.com/nadyadorofeeva)
В своем интервью творческий дуэт поделился впечатлениями о совместной творческой работе, а также рассказал, о том, как проходил процесс выбора сета для фотосъемок.
Дима Монатик поделился, что атмосфера в Bubble House Пьера Кардена способствует развитию творческого мышления.
В свою очередь Надя Дорофеева также поделилась своими переживаниями, которые она испытывала во время фотосессии. Девушка рассказала, что долго не могла снять халат так, как должна была сниматься в купальнике.
В комментариях поклонники артистов искренне ими восхищались и интересовались о том, не переросло ли их творческое сотрудничество в более близкие отношения. Как известно, Монатик и Дорофеева уже некоторое время тесно сотрудничают. Не обошлось и без "ложки дегтя", в виде подкинутых некоторыми подписчиками комментариев.
Скриншот комментариев к публикации (nstagram.com/nadyadorofeeva)
Кстати, ранее сообщалось о том, что Дима Монатик и Надежда Дорофеева совместно записали глубокую песню.
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Видео: РБК-Украина