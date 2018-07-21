Надя Дорофеева и Дима Монатик появились на обложке известного украинского журнала

MONATIK и Надя Дорофеева (фото: instagram.com/monatik_official)

Фото с изображением участников яркого творческого дуэта украсило обложку известного украинского журнала "Viva"

Популярная певица Надежда Дорофеева и известный исполнитель MONATIK появились на обложке июльского номера популярного украинского журнала. Кроме того в нем разместили интервью со звездами и фотосессия артистов, которая проходила во Франции. Соответсвующую информацию с фото обложки глянца Дорофеева разместила на своей страничке в Instagram.

Скриншот публикации с обложкой журнала (nstagram.com/nadyadorofeeva)

В своем интервью творческий дуэт поделился впечатлениями о совместной творческой работе, а также рассказал, о том, как проходил процесс выбора сета для фотосъемок.

Дима Монатик поделился, что атмосфера в Bubble House Пьера Кардена способствует развитию творческого мышления.

В свою очередь Надя Дорофеева также поделилась своими переживаниями, которые она испытывала во время фотосессии. Девушка рассказала, что долго не могла снять халат так, как должна была сниматься в купальнике.

В комментариях поклонники артистов искренне ими восхищались и интересовались о том, не переросло ли их творческое сотрудничество в более близкие отношения. Как известно, Монатик и Дорофеева уже некоторое время тесно сотрудничают. Не обошлось и без "ложки дегтя", в виде подкинутых некоторыми подписчиками комментариев.

Скриншот комментариев к публикации (nstagram.com/nadyadorofeeva)

Кстати, ранее сообщалось о том, что Дима Монатик и Надежда Дорофеева совместно записали глубокую песню.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: РБК-Украина