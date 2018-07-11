Надя Дорофеева побаловала поклонников "нормальным эро-фото"

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица соблазнила подписчиков женственной фигурой

Поп-исполнительница Надя Дорофеева, солистка известной в Украине группы "Время и Стекло", побаловала своих фанов весьма откровенным фото в купальнике. При этом отметим, что на данный момент Дорофеева вместе с мужем (телеведущий и певец Владимир Дантес), а также друзьями отдыхает на Бали. На роскошном курорте компания арендовала двухэтажную виллу с открытым бассейном. К слову, в отеле, где остановилась Дорофеева, очень оригинально подают завтраки.

Певица буквально ежедневно балует своих подписчиков яркими фото с отдыха. А недавно опубликовала новый снимок в красном купальнике. Певица подчеркнула свои аппетитные формы.

Рядом с Дорофеевой на фото – огромная надувная желтая утка для плаванья.

Соблазнительная Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Такое эффектное фото не ускользнуло от внимания подписчиков Дорофеевой.

"Ну наконец-то нормальное эро-фото!" – пишет pushkin4379.

"Самая красивая" – отмечает yura_.sereda.

"Очень красивая", - соглашается renatevasiljeva.

"Как всегда прекрасна. Всегда знаешь, чем порадовать нас", - отмечает kross_story.

Скриншот комментариев instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева во время отдыха на Бали (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Недавно Дорофеева опубликовала снимок, на котором певицу не узнать. "Настоящая Русалка", - отметили тогда подписчики Нади.

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