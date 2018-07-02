Надя Дорофеева покорила сеть откровенным снимком в купальнике

Украинская певица опубликовала новое фото

Популярная украинская певица Надя Дорофеева недавно опубликовала новое фото на своей странице в Instagram, которым уже успела покорить поклонников.

"Мы наконец-то добрались на Бали! За нашими приключениями можно будет следить по хэштегу #отпускнавулкане. Ну, а пока вот я, уставшая, но счастливая и с новыми тату", - подписала снимок звезда.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

На фото певица стоит в откровенном бело-красном полосатом купальнике на фоне уютного домике с бассейном на Бали.

Поклонникам в восторге от нового снимка Нади и желают ей хорошего отдыха.

"Надя, ты как всегда прекрасна", - прокомментировала пользователь кадр.

"Красотка", "Идеальная", "Такая нежная", "Чудесная", "Красивая", - пишут фанаты.

Скриншоты комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, утонченная солистка "ВИА Гры" продемонстрировала прекрасную спортивную фигуру.

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