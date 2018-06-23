"Наполненные солнцем и счастьем": Вера Брежнева поделилась архивным снимком с сестрами (фото)

Украинская певица запечатлена с сестрами Викторией и Галиной

Экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева отправилась на отдых в Италию. В своем аккаунте Instagram она поделилась редким семейным фото, на котором запечатлена с сестрами Викторией и Галиной.

В Instagram певица выложила их совместное черно-белое фото, на котором они со счастливыми улыбками запечатлены на красочном фоне.

Фото: (instagram.com/ververa)

"Итальянская семья", — подписала фотографию исполнительница.

Скриншот поста аккаунта (instagram.com/ververa)

"Настоящие итальянки на отдыхе - красивые, наполненные солнцем и счастьем", "Красотки)", "4/8", "Крутышки!!!", "Красотки!!!", " Хорошенькие, молоденькие и такие одинаковые", "Тройняшки", "Лучезарные красавицы", "Первый раз сестра, которая на первом плане красивее)", "Красотки", "Сестры!!! Какие вы счастливые и красивые. Верочка, люблю Вас! У Вас прекрасная семья и мама", "Девочки, какие вы красивые!!!" – написали поклонники артистки под фотографией.

Скриншоты комментариев поста аккаунта (instagram.com/ververa)

Напомним, что недавно известная певица Вера Брежнева поделилась со своими поклонниками новым фото с мужем в своем Instagram. На трогательном снимке видно звезду и ее супруга, Константина Меладзе.

Видео: video.rbc.ua