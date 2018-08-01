"Нарушила правила": Анна Седокова засветила еще не представленную песню (видео)

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Певица показала отрывок из нового трека

Известная украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая живет и ведет активную карьерную деятельность в России, решила раньше времени показать поклонникам отрывок из еще не представленного трека. Соответствующее видео певица опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

Песня будет представлена осенью.

"Сижу я тут в машине, жду, пока водитель "биг мак" принесет, и мне стало скучно. И решила я показать вам трек #4 из моего нового альбома, который выйдет уже этой осенью", - отметила певица.

"Я всегда любила нарушать правила. Знакомьтесь. Моя Санта-Барбара", - отметила Седокова.

В ролике 35-летняя звезда танцует под собственную композицию.

"Мы заигрались в Санта-Барбару, а я такое мыло не смотрю", - поется в песне.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 31 Июл 2018 в 7:41 PDT

Видео: Анна Седокова – "Санта-Барбара" (instagram.com/annasedokova)

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Напомним, у Анны Седоковой трое детей: старшая дочь Алина, рожденная 8 декабря 2004 года от первого брака (с белорусским футболистом Валентином Белькевичем, который умер в 2014 году), дочь Моника, рожденная 24 июля 2011 года – от второго (с бизнесменом Максимом Чернявским) и сын Гектор, рожденный 8 апреля 2017 года от бизнесмена Артема Комарова, с которым звезда рассталась после родов.

Ранее сообщалось, что Анна Седокова радикально изменила внешность.

Кстати, Анна Седокова призналась, станет ли домохозяйкой.

Напомним, Седокова отпраздновала день рождения дочери в Киеве.

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