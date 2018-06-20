"Наш теплий листопад": популярная украинская группа представила "осенний" клип

"БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" выпустили видео на одну из самых востребованных своих песен

Популярная украинская рок-группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" презентовал видеоклип на песню "Листопад" с альбома "Буду з тобою!".

Музыканты признаются, что у них не возникло никаких сомнений по поводу, на какой трек снимать свое следующее видео, так как на каждом концерте тура в поддержку альбома именно эту композицию фанаты встречали по-особому.

"Зал чувствовал и понимал "Листопад", подхватывал песню с первых слов и пел до конца", - говорят участники "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ".

Работу над клипом группа доверила известному режиссеру Виктору Скуратовскому, а специально для съемок пришлось переоборудовать всю комнату в Особняке Могилевцева, известному как "Шоколадный домик" в центре Киева.

"Мы уверены, что каждый из вас почувствует прохладу "Листопада" в летнюю жару!" – убеждены артисты.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ - Листопад

Текст песни "Листопад":

Тиша дзвинить – наповнює нас змістом,

Най не болить, най буде серце чистим,

Ділять на два, веселий сміх та сльози,

Твої слова: нам не по дорозі...

Бачиш на стіні, листи вже не твої...

Але наш теплий листопад,

Наш шалений листопад,

Лишив тебе саму,

Тільки тебе одну.

Наш теплий листопад,

Наш шалений листопад...

Стежка від нас, долиною під небо,

Втрачено час, а може вже не треба,

Множать на два, безсоння серед ночі,

Твої слова: я так не хочу...

Знаєш увісні, хвилини наче дні...

Але наш теплий листопад,

Наш шалений листопад,

Лишив тебе саму,

Тільки тебе одну.

Наш теплий листопад,

Наш шалений листопад...

Ранее лидер "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" высказался о гастролях украинских артистов в России.

Что вы не знали о легендарном коллективе