"Наш с тобой рок-н-рольный фронт": Бумбокс провели акцию на границе с Крымом (фото, видео)

Акция была устроена в поддержку всех политзаключенных
Вечером в пятницу, 19 июля, участники группы "Бумбокс" провели ненасильственную акцию протеста возле пропуска Каланчак (Херсонская область), что на границе с оккупированным Крымским полуостровом.
Целью протестного мероприятия было поддержать всех политзаключенных, которых удерживает Россия, в том числе и в Крыму. На акцию пришли сотни людей для того, чтобы поддержать музыкантов.
На своей странице в Facebook продюсер группы "Бумбокс" Алексей Согомонов опубликовал фото с проведенной акции.
"Это наш с тобой рокнрольный фронт. P.S. Музыка вне политики говорили они. Мы просто ездим на гастроли, говорили они. Fuck this shit", - подписал публикацию он.
Фото: концерт "Бумбокс" (facebook.com/asogomonov)
На официальном аккаунте группы в Instagram также появились новые снимки с концерта:
Фото: концерт "Бумбокс" на границе с Крымом (instagram.com/boomboxfamily)
В сети пользователи стали распространять фотографии и видеозаписи с прошедшей акции группы.
"Наверное, это самый сильный концерт года. До мурашек. Вчера только вспоминала, что ношу в кошельке, кроме денег, билет на поезд Киев-Севостополь, 8 марта 2014 года. Крым, скучаем", - написала Marina Baturinets в Facebook.
Наодинці #Бумбокс #BFT #FreeSentsov #Каланчак Ненасильницька акція протесту на адмінмежі з Кримом.Опубліковано Olga Chertkova Четвер, 19 липня 2018 р.
Видео: выступление группы "Бумбокс" (facebook.com/baturinets.m)
"Самая красивая и самая важная сцена ever", - подписала свою публикацию Olga Chertkova.
Фото: перед акцией группы "Бумбокс" (facebook.com/olga.chertkova.50)
Поклонники творчества музыкантов рассказали о своих эмоциях после концерта.
"Какие же вы молодцы!", "То, что вы сделали, - невероятно", "Спасибо вам за ваши дела и за ваши сердца", "Круто! Спасибо организаторам этого мероприятия, это нужно делать", "Спасибо. Мурашки по коже", "Слушала вас сегодня. Нереально!", - написали пользователи в комментариях к публикациям группы.
Скриншоты комментариев (instagram.com/boomboxfamily)
Отметим, что концерт состоялся в рамках совместной с Белорусским Свободным театром работы над документальной кинолентой "Return Ticket". Его целью – привлечь внимание мирового сообщества к проблеме незаконной оккупации части территорий Украины и нарушению прав человека, а также политзаключенных. Фильм будет снят при поддержке Международной ассоциации журналистов.
Напомним, популярная украинская группа "Океан Ельзи" наконец завела официальную страницу в социальной сети Instagram. Пока что на странице группы есть только одна запись.
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