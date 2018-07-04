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"Наша прекрасная Lady Le": Леся Никитюк поразила поклонников необычным нарядом

STYLERЗвёзды        04.07.2018 - 01:15
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Украинская ведущая опубликовала новое фото

Популярная украинская телеведущая, ведущая проекта "Кто сверху?" и экс-участница телешоу "Орел и Решка" опубликовала новый снимок на своей странице в Instagram, который сразу поразил ее поклонников.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фото было сделано в Батуми, очевидно во время ее отдыха, на фоне живописного водопада. Сама звезда стоит в грузинском национальном наряде. А подписала публикацию знаменитость забавной притчей, которую, по ее словам, ей рассказал сам Вахтанг Кикабидзе – известный грузинский артист.

"Было очень смешно! Рассказывал сам Кикабидзе, на прекрасном ужине", - написала Леся.

Пользователи соцсети в восторге от наряда девушки.

"Вай мама джан, какой красивый девушке", "Лучшая", "Какая девушка! Украли меня", "Леся красавица", "А вам очень подходит этот образ", "Мы тебя любим, наша прекрасная Lady Le", - прокомментировали фанаты.

Скриншоты комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, известную певицу Анну Седокову раскритиковали за слишком откровенные фото.

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Теги: Леся Никитюк, Орел и Решка, Грузия, фото
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