"Настоящая виагра": Надежда Мейхер "засветила" свою грудь

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Певица запостила снимок с отдыха в купальнике

Популярная украинская певица и экс-участница музыкального коллектива "ВИА Гра" Надежда Мейхер-Грановская поделилась с подписчиками в соцсети волнующим фото. Оно вызвало дикий восторг, что не удивительно. На снимке звезда "засветила" свою внушительную грудь. Фото в черном купальнике знаменитость запостила на свою инстаграм-страничку.

Однако, заинтриговать поклонников Надежде удалось не только горячим фото, но и загадочной подписью. К снимку она добавила: "Отпуск подходит к концу... А это значит, что Вас, дорогие мои, ждут творческие сюрпризы...".

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

В Instagram звездная брюнетка выложила снимок, на котором позирует на отдыхе в Греции в черном купальнике, выгодно подчеркивающем ее аппетитные формы. На голове у Надежды надета бейсболка и крупным планом снято ее красивое лицо, но это не смогло отвлечь взгляды фанов от ее большого бюста.

Под фото сразу появилась масса комментариев, в которых подписчики восхитились звездой и признались ей в любви. Кое-кто поинтересовался о размере груди Мейхер, но пожалуй самым ярким комплиментом для певицы стало то, что ее окрестили "настоящей виагрой".

Скриншот комментариев instagram.com/nadyameiher)

Кстати, ранее мы писали о том, что Надежда Мейхер-Грановская похвасталась эффектным нарядом и стройной фигурой.

Певица делится не только хорошими снимками в соцсети, недавно она рассказа "рецепт красоты" от своей бабушки, а еще она поразила поклонников откровенным фото.

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