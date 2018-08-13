"Наступил и провалился": Дмитрий Комаров показал, как "влип" на съемках в Бразилии (фото)

Фото: instagram.com/komarovmir

Комаров попал в неприятный инцидент

Известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров показал своим подписчикам, как проходят съемки очередного сезона телепередачи "Мир наизнанку". Автор популярного тревел-шоу рассказал о курьезном инциденте, который произошел с ним во время путешествия возле Амазонки. Фото он опубликовал на своей странице в Instagram.

Дима провалился в ил и застрял. Помогать ведущему бросился на помощь несменный оператор "Мир наизнанку" Александр.

Фото: instagram.com/komarovmir

"Хотел уступить дорогу людям с чемоданами. Думал, под ногами песок. Наступил и провалился, влип в ил. Позвонил Сане, чтобы он вернулся, забрал рюкзак и снял, как я выбираюсь и ищу обувь", - пишет Комаров.

Скриншот поста (instagram.com/komarovmir)

Снимки ведущего в соцсети собрали около 70 тысяч лайков.

Фото: instagram.com/komarovmir

Пользователи соцсети были в восторге от нового рассказа любимого ведущего и заявили, что с нетерпением ждут выпуск нового сезона приключений Комарова в джунглях Амазонии.

Скриншот комментариев (instagram.com/komarovmir)

Ранее телеведущий Дмитрий Комаров поделился подробностями о сложностях в путешествиях.

Также мы писали, что Комаров для съемок программы запихнул видеооператора в багажник (видео).

Кстати, ведущий недавно восхитил фанов интересным ретро-фото с сестрой.

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