"Наступил и провалился": Дмитрий Комаров показал, как "влип" на съемках в Бразилии (фото)

Комаров попал в неприятный инцидент
Известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров показал своим подписчикам, как проходят съемки очередного сезона телепередачи "Мир наизнанку". Автор популярного тревел-шоу рассказал о курьезном инциденте, который произошел с ним во время путешествия возле Амазонки. Фото он опубликовал на своей странице в Instagram.
Дима провалился в ил и застрял. Помогать ведущему бросился на помощь несменный оператор "Мир наизнанку" Александр.
Фото: instagram.com/komarovmir
"Хотел уступить дорогу людям с чемоданами. Думал, под ногами песок. Наступил и провалился, влип в ил. Позвонил Сане, чтобы он вернулся, забрал рюкзак и снял, как я выбираюсь и ищу обувь", - пишет Комаров.
Скриншот поста (instagram.com/komarovmir)
Снимки ведущего в соцсети собрали около 70 тысяч лайков.
Фото: instagram.com/komarovmir
Пользователи соцсети были в восторге от нового рассказа любимого ведущего и заявили, что с нетерпением ждут выпуск нового сезона приключений Комарова в джунглях Амазонии.
Скриншот комментариев (instagram.com/komarovmir)
Ранее телеведущий Дмитрий Комаров поделился подробностями о сложностях в путешествиях.
Также мы писали, что Комаров для съемок программы запихнул видеооператора в багажник (видео).
Кстати, ведущий недавно восхитил фанов интересным ретро-фото с сестрой.
Что вы не знали о харизматичной ведущей