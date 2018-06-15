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Настя Каменских в облегающем розовом комбинезоне зажгла на вечеринке журнала Pink (фото)

STYLERЗвёзды        15.06.2018 - 20:38
Настя Каменских (пресс-служба)
Настя Каменских (пресс-служба)

Также на празднике в честь дня рождения издания выступили ROZHDEN и группа "Агонь"

В четверг, 14 июня, в Киеве состоялась громкая вечеринка в честь 14-летия журнала Pink. На мероприятии в одном из столичных ресторанов собрались украинские селебрити: артисты, музыканты, а также многие представители шоу-бизнеса. 

Ведущим вечера был Владимир Остапчук. Гостей на празднике развлекали своими песнями группа "Агонь", ROZHDEN и Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK. Среди гостей были замечены певица ALYOSHA, дуэт TamerlanAlena, ведущая Катя Осадчая, певица Мишель Андраде, ведущий Анатолий Анатолич, певец Артем Пивоваров. 

 

Фото: звездные гости вечеринки (пресс-служба)

Отметим, что дресс-код вечера был pink/white, поэтому многие гости праздника были одеты в наряды розового и белого цветов. 

Первыми на сцену вышла группа "Агонь". Своим "взрывным" выступлением коллектив задал позитивное настроение, заставив петь и танцевать присутствующих под их пламенные хиты. 

 

Фото: вечеринка Pink Birthday Party (пресс-служба)

После выступления группы "Агонь" разгоряченную публику порадовал лирическими песнями любимец женской половины страны, главный Холостяк Украины ROZHDEN. Рожден Ануси исполнил свои популярные хиты "Знаешь", "Роса" и другие композиции. 

 

Фото: ROZHDEN на вечеринке Pink Birthday Party (пресс-служба)

Ключевым моментом праздника стало выступление Насти Каменских. Певица появилась на сцене в облегающем комбинезоне розового цвета с белыми лентами. 

Фото: Катя Осадчая и Настя Каменских (instagram.com/svitsketv)

Наряд выгодно подчеркнул аппетитные формы артистки. 

 

Фото: NK на вечеринке Pink Birthday Party (пресс-служба)

Настя порадовала гостей вечеринки хитами "Дай мне", "Тримай", "Это моя ночь". 

Добавим, что в этом году редакция журнала подготовила для своих гостей множество сюрпризов и полезных подарков от партнеров. 

Напомним, Настя Каменских рассказала о мужчине своей мечты.

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Теги: журнал, Настя Каменских
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