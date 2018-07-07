Настя Каменских показала "голые" снимки с отдыха в Калифорнии (фото)

Каменских отправилась в Беверли Хилз сразу после AtlasWeekend

Украинская исполнительница NK (Настя Каменских) отправилась на отдых в Голливуд. Фотографии соответствующего характера опубликованы в профиле Насти Каменских в Instagram.

Фото: (instagram.com/kamenskux)

На снимках видно, что артистка гуляет по улицам Беверли Хилз в джинсах на высокой посадке, на тонких шпильках и в черной маечке.

Фото: (instagram.com/kamenskux)

В сторис Насти Каменских также публиковались "голые фотографии" на которых артистка полностью обнажена. Согласно хронологии публикаций девушка сначала посмотрела городские пейзажи, после чего отправилась в отель, где отдыхала в купальнике.

Фото: (instagram.com/kamenskux)

"Красавица", "Вы прекрасны", "Красотка", "Какие волосы красивые", "Настенька, когда же лялечку уже родишь? Такая красота должна иметь продолжение себя;)", "Красота, супер", "Потрясающая", "Просто прелесть", — пишут поклонники Анастасии.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/kamenskux

Напомним, что звезда украинского шоу-бизнеса Настя Каменских удивила нарядом во время выступления на главном фестивале лета Atlas Weekend-2018.

Видео: (video.rbc.ua)