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Настя Каменских выходит замуж: певица показала обручальное кольцо (фото)

STYLERЗвёзды        27.05.2018 - 16:50
Фото: (instagram.com/kamenskux)
Фото: (instagram.com/kamenskux)

Украинская певица NK подтвердила информацию о предстоящем замужестве

Экс-участница дуэта "Потап и Настя" появилась на публике с обручальным кольцом, однако заметили особый статус певицы не все. Сначала несколько пользователей сети Instagram заметили обновку. А в день проведения финального матча Лиги чемпионов артистка сама подтвердила факт предстоящего замужества, передает  NewsYou.

В социальной сети Instagram, активным пользователем которой является Настя Каменских, можно заметить, что обручальное кольцо появилось у девушки на текущей неделе, а следовательно предложение о замужестве было принято недавно.

Фото: (instagram.com/kamenskux)

Насте приписывали роман со многими звездами, однако больше всех, по мнению фанатов, ей подошел бы Потап, с которым они долгое время работали вместе. После того, как их дуэт распался, фанаты подумали, что они расстались, однако Потап и Настя заявили, что вскоре хотят опять воссоединится. Пока они будут работать и продвигаться сольно.

Около шести месяцев назад появились слухи, что Настя Каменских сыграла свадьбу в Майами. Певица в ответ на слухи не публиковала никакой информации. Информация, связанная с ее статусом в отношениях появилась совсем недавно: девушка пришла на женскую Лигу чемпионов с нежным кольцом на безымянном пальце.

Фото: (instagram.com/kamenskux)

Певица и дизайнер подтвердила – колечко обручальное. Но она отказалась публиковать информацию о своем возлюбленном, не говоря о том, чтобы говорить о нем журналистам. Поклонники Насти Каменских искренне радуются за свою звезду и не устают слать ей поздравления.

Кстати, недавно Анастасия Каменских признавалась, где планирует играть свадьбу. Популярная украинская певица, экс-участница дуэта "Потап и Настя" Настя Каменских заявила, что хочет сыграть свадьбу в Италии. Это связано с детством артистки, ведь еще будучи маленькой, она часто бывала в этой стране. По словам Насти, ее поражало то, как итальянцы относятся к свадьбам и к семье: для них это самое дорогое, что только может быть в мире, считает Каменских. Именно поэтому выйти замуж она хотела бы именно в Италии – это будет очень символично.

Видео: video.rbc.ua

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Теги: свадьба, венчание, невеста, Настя Каменских, Лига Чемпионов
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